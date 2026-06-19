„A Duna nem a Gangesz” – Dunabogdány polgármestere betiltaná a szórásos temetéseket

Az elmúlt időszakban több vízbe szórásos temetésre is sor került a dunabogdányi partszakaszon, ami okkal kelt zavart a polgárok körében – kezdi bejegyzését Liebhardt András. A Pest megyei község polgármestere azután fakadt ki a közösségi médiában, hogy – mint írja – egy június 18-ai szertartás „groteszk mivoltában túlment az eddigieken.”

Miközben a közvetlen közelben épp kétszázötven gyermek piknikezett az utolsó tanítási napok egyikén, hangfalakkal, székekkel és kenetteljes üzletszerűséggel vette kezdetét a búcsúztatás a Duna-parton. Közösségünkből többen felháborodottan kerestek meg, a nyilvános ceremóniát joggal kísérte közbotránkozás

– osztotta meg a polgármester, aki szerint a dunabogdányiak számos dologban konzervatív értékeket vallanak, így az ide szervezett temetéseket az életünkbe történő durva beavatkozásnak, idegenszerűnek, provokatívnak, sőt a körülményeket illetően az elhunytra nézve is kegyeletsértőnek tartják. “Mióta az állam mindenféle beszámolási kötelezettség nélkül engedi hazavinni az elhunytak urnáit, tulajdonképpen elfordítja a fejét, és ezzel kaput nyit a teljesen illegális vagy a közösséget sértő temetési szertartások előtt” – írja Liebhardt.

Magánemberként és polgármesterként is radikális álláspontot képvisel: ő egyáltalán nem engedné ki a földi maradványokat a temetők falain kívülre. A hatályos jogszabályok szerint az ilyen tevékenység kizárólag legálisan, hivatalos temetkezési vállalkozó bevonásával, speciális, vízben oldódó papírurnával, és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) engedélyével lenne végezhető.

Azt is írja, mindent meg fog tenni, hogy ne legyen több vízbeszórásos temetés Dunabogdányban. „Ha ez végképp elkerülhetetlen, akkor a lakott területtől messze délre kell kijelölni egy partszakaszt, mert a faluközpontba ez nem való” – fogalmazott Liebhardt András, aki szerint