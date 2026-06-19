Callum Styles 2030-ig a West Brom játékosa marad

A magyar válogatott Styles Callum szerződést hosszabbított az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albion labdarúgócsapatával.

Az együttes pénteken a honlapján jelentette be, hogy a középpályás 2030-ig érvényes kontraktust írt alá.

A 31-szeres válogatott játékost a legutóbbi idényben a szurkolók és a csapattársai is a WBA legjobbjának választották. A gárda 21. lett a májusban zárult bajnoki évadban, így éppen megőrizte tagságát a Championshipben. Styles összesen 47 mérkőzésen lépett pályára, ebből 45 alkalommal a bajnokságban.