callum styleswest bromwich albionszerződéshosszabbítás
Foci

Callum Styles 2030-ig a West Brom játékosa marad

Illyés Tibor / MTI
admin Rugli Tamás
2026. 06. 19. 19:52
Illyés Tibor / MTI
Hosszabbított klubjával a 31-szeres magyar válogatott játékos.

A magyar válogatott Styles Callum szerződést hosszabbított az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albion labdarúgócsapatával.

Az együttes pénteken a honlapján jelentette be, hogy a középpályás 2030-ig érvényes kontraktust írt alá.

A 31-szeres válogatott játékost a legutóbbi idényben a szurkolók és a csapattársai is a WBA legjobbjának választották. A gárda 21. lett a májusban zárult bajnoki évadban, így éppen megőrizte tagságát a Championshipben. Styles összesen 47 mérkőzésen lépett pályára, ebből 45 alkalommal a bajnokságban.

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