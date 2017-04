Nem csoda, hogy Mészáros Lőrinc bevásárolt a Balatonon, ötmilliárdot szán az állam kempingfejlesztésre

Mészáros Lőrinc cége felvásárolta a balatoni kempingek nagy részét, egész pontosan a legnagyobb balatoni turisztikai vállalatot, a Balatontouristot. A vevő BLT Group Zrt. résztulajdonosa a Konzum Nyrt., amelyben Mészárosnak 20 százalékos részesedése van, míg a BLT nagyobbik része Jászai Gellérté, Mészáros régi barátjáé.

A Balatontourist saját üzemeltetésben, illetve franchise rendszerben

106 hektáron 12 tóparti kempinget működtet a Balaton körül 5800 kempinghellyel, 550 bungalóval, 180 mobilházzal, 50 bérelhető lakókocsival. A társaság saját tevékenységéből származó árbevétele tavaly meghaladta az 1,7 milliárd forintot.

Mészáros rátette kezét a Balatonra Tavaly szeptemberben derült ki, hogy a Jászai érdekeltségébe tartozó Konzum-csoport vásárolta meg a korábban Leisztinger Tamás érdekeltségébe tartozó Hunguest szállodalánc 14 szállodáját, méghozzá az állami Eximbank hitelével. Jászai korábban a Világgazdaságnak a Mészárossal való kapcsolatát így írta le: Mészáros Lőrinccel már több mint egy évtizede ismerjük egymást és vagyunk barátok, ennek ellenére most először fektetünk be közösen. Már ebből is látszik, hogy Mészáros kivetette hálóját a Balatonra, bár formálisan a Konzum tulajdonosai között csak később jelent meg a felcsúti polgármester. A héten arról is írtunk, hogy Mészáros feltűnt Demján Sándor borászati cége, a Badacsonyi Pincegazdaság Zrt. körül is. Ez a területnagyságot tekintve a balatoni borrégió egyik legnagyobb borászata, Mészárosék családi cége két ingatlant vett meg tőle.

A kormány először bejelentette, majd tavaly július elején visszavonta a Balaton fejlesztésére előirányzott 300 milliárd forintos támogatást. Aztán az év végén, december 27-én kormányhatározat született a Balaton térségben megvalósítandó fejlesztések forrásának biztosításáról.

E szerint 365,4 milliárd forintot fordít a kormány a 2020-ig tartó ciklusban a balatoni fejlesztésekre magyar és uniós forrásokból. A konkrétan megnevezett fejlesztési célok közül 42-t uniós, további 14-et magyar forrásból valósítanak meg.

Ez utóbbi kategóriába a kempingfejlesztésre szánt ötmilliárd forint, ami új tétel a korábbi tervekhez képest. A kormányrendelet elfogadása után kevesebb mint négy hónappal pedig Mészáros Lőrinc cége megvette a balatoni kempingek jó részét.A közlemény szerint a Balatontourist megvásárlásával ezek a kempingek kerültek Jászai és Mészáros kezei közé:

három önkormányzati tulajdonú: Balatonfüred, Révfülöp és Balatonberény

kilenc magántulajdonban lévő: Siófok és Zamárdi, Balatonakali, Balatonszemes, Keszthely, Siófok, Fonyód, Zamárdi, Zalakaros.

(A felsorolás kissé különös, mert Siófok és Zamárdi kétszer is szerepel, miközben Vonyarcvashegy nincs ott, pedig az is Balatontourist-kemping.)

Ami ezekben a kempingekben közös, hogy

egy kivételével mindegyik vízparti,

egyedül Siófok-Sóstói kemping van két perces sétára a Balatontól. Megpróbáltuk megnézni, összesen hány kemping van a Balaton körül, de eltérő információkat találtunk.

Az itthon.hu oldalán például 54 kemping van feltüntetve, de ezek között van motel, tábor, és a kempingek legnagyobb része sem vízparti. Ha viszont csak a vízparti kempingeket nézzük, akkor valószínűleg ez a kép visszaadja a valóságot:

Ebből jól látszik, hogy az igazán értékes kempingek Mészárosékhoz kerültek.

Szerettük volna megtudni

mit terveznek ezeken a vízparti területeken, maradnak a kempingek, vagy Balatonakalihoz hasonlóan beépítik a területet.

A Konzum Nyrt. válaszában azt írta,

Az akvizíció célja a Konzum-csoporton belüli turisztikai portfólió erősítése, valamint a Hunguest-lánc kínálata mellett az alternatív szálláskapacitás bővítése. A cégcsoport hosszú távon tervezi a kempingek működtetését.

Hozzáteszik,

az infrastruktúra, az elérhető szolgáltatások, és szálláskínálat területén is számos fejlesztési potenciállal rendelkeznek az üzemeltetett kempingek. Az alapvető felújításokon és beruházások megvalósításán túl csak a szektor turisztikai keresletének elemzését követően határozhatóak meg a pontos fejlesztési irányok.

Arra a kérdésünkre, hogy tervezik-e további kempingek megvásárlását azt írták,

a tervek szerint további kempingekkel is bővülhet a Balatontourist portfóliója a 2018-as nyári szezonra, amely nemcsak a jelenleg felszámolásban lévő, kempingek megszerzését, hanem újabb tóparti területek megvásárlását is jelentheti, emellett pedig bérleti konstrukcióban és franchise rendszerben is kiegészülhet a turisztikai vállalat hálózata. Jövő nyáron újra nyílhat a hosszú évek óta üzemen kívül lévő badacsonyörsi Balaton kemping is, ugyanis a vízparti terület mintegy fele, 3,4 hektár a Balatontourist felvásárlásával a Konzum-csoport érdekeltségébe került.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot arról kérdeztük, hova és mire megy majd el az az 5 milliárd forint, amit a balatoni kempingek fejlesztésére szánnak. Ezt egyébként már márciusban is megkérdeztük, akkor és most sem válaszoltak. Ugyanezeket a kérdéseket a Magyar Turisztikai Ügynökségnek is elküldtük, egyelőre szintén eredménytelenül.

A balatonszepezdi Venus kemping sorsa sok más balatoni kempinghez hasonlóan akkor pecsételődött meg, amikor az SCD-csoport összeomlott, és a balatoni ingatlanok, köztük a kempingek, felszámolás alá kerültek. Az az SCD-csoport, aminek egyébként korábban vezérigazgatója is volt Jászai Gellért, aki most újra megszerezte a kempingeket. A felszámoló ezekben az esetekben kénytelen volt az ingatlanokat olyan nyomott áron piacra dobni, amin el is kel. A szepezdi Balaton Camp Venus Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Kft. is felszámolás alá került, ahogy a 2,8 hektáros kempinghely is 117,9 millió forintért. Az önkormányzat honlapján olvasható levelekből az látszik, hogy az önkormányzat több módosítást is megtett azért, hogy a beruházás megvalósulhasson a kemping helyén. Az ügyben megkerestük az önkormányzatot, ahol először úgy reagáltak, nem hallottak a kemping bezárásáról. Később írásban feltett kérdéseinkre azt válaszolták, a kemping tulajdonosa a Páhok Turisztikai Kft. ( 8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1. I/29. ügyvezető: Kondor Zsolt), kérjük kérdései megválaszolásának érdekében velük vegye fel a kapcsolatot. Az ügyvezetőt többször kerestük, de Kondor Zsoltot nem lehetett elérni, így arra sem kaptunk választ, hogy pontosan mit tervez a kemping helyén. Végül Sándor Gyuláné alpolgármesterrel sikerült beszélnünk, aki elmondta, a kemping idén már nem nyit ki, beépítik a területet, úgy tudja, üdülőházak lesznek rajta.

Siófok felkészül?

Pályázatot írt ki a felszámoló az SCD-csoport siófoki kempingjére is, írta meg nemrég a hirbalaton.hu. A több mint nyolchektáros,

Ifjúság névre hallgató ingatlan irányára egy év alatt közel 200 millióval, csaknem 754 millió forintra csökkent.

A felszámoló tavaly tavasszal még 942,4 millió forintért keresett vevőt az ingatlanra, ám arra a pályázatra végül egyetlen ajánlat sem érkezett. Az ajánlatokat most április 17-ig lehet benyújtani.

Az Ifjúság kemping is az SCD-csoporthoz tartozott korábban, így a Modern Architectural Park Kft. is a felszámolás sorsára jutott.

(Kiemelt képünk: A révfülöpi kemping. 2008. Fotó: MTI / H. Szabó Sándor)