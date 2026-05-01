Rendszerszintű visszaéléseket talált az erdélyi levélszavazásban egy civil szervezet

Az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom közzétette jelentését az erdélyi levélszavazás tapasztalatairól, amely közel félszáz önkéntes választási megfigyelő munkájára és lakossági bejelentésekre épül. A dokumentum szerint a jelenlegi levélszavazási rendszer súlyosan sérti a szavazás titkosságát, átláthatóságát és pártatlanságát, miközben széles teret enged a visszaéléseknek.

A jelentés központi állítása, hogy az RMDSZ kettős szerepe – a levélszavazás gyakorlati lebonyolításában való részvétel és az egyidejű, nyílt Fidesz-melletti kampány – alapjaiban ásta alá a választási eljárás hitelességét. A mozgalom szerint nem elszigetelt esetekről van szó, hanem egy eleve hibás rendszer működési következményeiről.

A jelentés legfontosabb megállapításai:

A határon túli magyar választók tíz évre szóló regisztrációja miatt nem ellenőrizhető, mi történik az elköltözött vagy elhunyt személyeknek kiküldött szavazólapokkal.

A jogszabályi kiskapuk lehetővé tették, hogy az RMDSZ informális gyűjtőpontokon, akár meghatalmazás nélkül is begyűjtse a kitöltött szavazatokat.

Több helyen menzákon, közösségi terekben, polgármesteri hivatalokban töltötték ki a szavazólapokat, gyakran a választás titkosságát biztosító feltételek nélkül.

Előfordult, hogy egy személy több családtag helyett szavazott, vagy a választók úgy érezték, nincs valódi választási lehetőségük.

Informális szavazóhelyeken Fideszhez és Orbán Viktorhoz köthető kampányanyagok voltak kifüggesztve.

A szavazatokat sokszor nyitott, improvizált dobozokban gyűjtötték, az őrzés és szállítás körülményei nem voltak ellenőrizhetők.

Az RMDSZ vezető politikusai – élükön Kelemen Hunorral – aktív digitális és személyes kampányt folytattak a Fidesz mellett, miközben részt vettek a levélszavazás szervezésében.

A Transzilván YouTube-csatorna a Fidesz üzeneteit közvetítette, szoros személyi és tartalmi kapcsolatban az RMDSZ-szel, ám a projekt az elemzés szerint nem volt kiemelkedően sikeres.

A jelentés hangsúlyozza: nem egyedi visszaélések, hanem maga a jelenlegi levélszavazási rendszer teszi lehetővé a manipulációt, ezért a mozgalom a levélszavazás újragondolását, hivatalos erdélyi szavazókörök létrehozását, a pártok általi szavazatgyűjtés tiltását, a regisztráció átláthatóbbá tételét és a választás pártpolitikai befolyástól való elválasztását sürgeti.

A 2026-os választás során a 335 591 érvényes levélszavazatból a Fidesz-KDNP 84,04 százalékot szerzett, míg összességében a választást megnyerő Tisza Párt mindössze 13,85 százalékot ért el.