választás 2026erdélylevélszavazategyenlőbb erdélyért mozgalom
Közélet választás 2026

Rendszerszintű visszaéléseket talált az erdélyi levélszavazásban egy civil szervezet

Szaki Bálint / 24.hu
D. Kovács Ildikó
2026. 05. 01. 10:19
Az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom átfogó jelentése súlyos, rendszerszintű visszaéléseket tárt fel az erdélyi levélszavazás során: a szabálytalanságoktól a nyílt pártpolitikai befolyásig az RMDSZ központi szerepe a Fidesz kampányában alapjaiban kérdőjelezi meg a folyamat tisztaságát.

Az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom közzétette jelentését az erdélyi levélszavazás tapasztalatairól, amely közel félszáz önkéntes választási megfigyelő munkájára és lakossági bejelentésekre épül. A dokumentum szerint a jelenlegi levélszavazási rendszer súlyosan sérti a szavazás titkosságát, átláthatóságát és pártatlanságát, miközben széles teret enged a visszaéléseknek.

A jelentés központi állítása, hogy az RMDSZ kettős szerepe – a levélszavazás gyakorlati lebonyolításában való részvétel és az egyidejű, nyílt Fidesz-melletti kampány – alapjaiban ásta alá a választási eljárás hitelességét. A mozgalom szerint nem elszigetelt esetekről van szó, hanem egy eleve hibás rendszer működési következményeiről.

A jelentés legfontosabb megállapításai:

  • A határon túli magyar választók tíz évre szóló regisztrációja miatt nem ellenőrizhető, mi történik az elköltözött vagy elhunyt személyeknek kiküldött szavazólapokkal.
  • A jogszabályi kiskapuk lehetővé tették, hogy az RMDSZ informális gyűjtőpontokon, akár meghatalmazás nélkül is begyűjtse a kitöltött szavazatokat.
  • Több helyen menzákon, közösségi terekben, polgármesteri hivatalokban töltötték ki a szavazólapokat, gyakran a választás titkosságát biztosító feltételek nélkül.
  • Előfordult, hogy egy személy több családtag helyett szavazott, vagy a választók úgy érezték, nincs valódi választási lehetőségük.
  • Informális szavazóhelyeken Fideszhez és Orbán Viktorhoz köthető kampányanyagok voltak kifüggesztve.
  • A szavazatokat sokszor nyitott, improvizált dobozokban gyűjtötték, az őrzés és szállítás körülményei nem voltak ellenőrizhetők.
  • Az RMDSZ vezető politikusai – élükön Kelemen Hunorral – aktív digitális és személyes kampányt folytattak a Fidesz mellett, miközben részt vettek a levélszavazás szervezésében.
  • A Transzilván YouTube-csatorna a Fidesz üzeneteit közvetítette, szoros személyi és tartalmi kapcsolatban az RMDSZ-szel, ám a projekt az elemzés szerint nem volt kiemelkedően sikeres.

A jelentés hangsúlyozza: nem egyedi visszaélések, hanem maga a jelenlegi levélszavazási rendszer teszi lehetővé a manipulációt, ezért a mozgalom a levélszavazás újragondolását, hivatalos erdélyi szavazókörök létrehozását, a pártok általi szavazatgyűjtés tiltását, a regisztráció átláthatóbbá tételét és a választás pártpolitikai befolyástól való elválasztását sürgeti.

A 2026-os választás során a 335 591 érvényes levélszavazatból a Fidesz-KDNP 84,04 százalékot szerzett, míg összességében a választást megnyerő Tisza Párt mindössze 13,85 százalékot ért el.

Országos eredmények Budapesti eredmények Listás eredmények Parlamenti patkó

Ajánlott videó

Meglett az akkutesztelő cég, amelyik ott sem volt, de már megy is
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik