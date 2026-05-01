Gulyás Gergely „harag nélkül megértette”, hogy Szécsi mégsem ül be a Fidesz-frakcióba

Adrián Zoltán / 24.hu
2026. 05. 01. 12:23
Személyesen Gulyás Gergely frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán, a Fidesz képviselőjelöltje, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát. Erről a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó pénteken nyilatkozott az MTI-nek, megerősítve a csütörtöki sajtóértesülést.

Szécsi úgy fogalmazott: racionális, családi okok miatt nem tudja vállalni a képviselőséget, ezt Gulyás Gergely frakcióvezető „harag nélkül megértette”.

Elmondta, hogy továbbra is az Egri Vízilabda Klub elnöke marad, ahogyan vállalkozásait is működteti ezután is.

Szécsi Zoltán a Fidesz–KDNP országos listáján a 211. helyen szerepelt. Ő vette volna át Nyitrai Zsolt mandátumát, és Gulyás Gergely csütörtök délután már azt is megnevezte, hogy Szécsi két parlamenti bizottságnak lenne tagja: az egészségügyié és a művelődésié.

Szerdán Szécsi még arról beszélt lapunknak, hogy „az értékválasztás nem attól függ, hogy nyersz vagy sem”, ezért elfogadja a Fidesz felkérését.

A gondolati világom ismert volt, ezért nem volt meglepetés, hogy felkértek a kampányban való szereplésre, és akkor is igent mondtam, amikor szóltak, hogy felteszik a nevemet a listára, ez pedig a választás óta sem változott

– mondta a sportoló, mielőtt a helyzet megváltozott volna.

Elballagott a gimnáziumból a Miss World Hungary tavalyi győztese: „Nem ez volt életem legjobb időszaka”
Telex: Leépítés kezdődött a fideszes szócső Megafonnál
Elkobozták a reptéren a putyinos dokumentumfilm rendezőjének Oscar-díját, azóta se lett meg
Meglett az akkutesztelő cég, amelyik ott sem volt, de már megy is
Magyar Péter megszólalt a sógora igazságügyi miniszternek jelöléséről
