Dwayne Johnsont lekapcsolták a rendőrök Hollywoodban: a kocsiból is ki kellett szállnia

Emily Blunt és Stanley Tucci csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán, az eseményen díszvendég volt Dwayne Johnson is. A filmsztárt hazafelé sietve azonban megállították a Los Angeles-i Rendőrkapitányság rendőrei, állítólag a sötétített üvegekkel felszerelt autója keltett gyanút a törvény őreiben.

Ahogy a TMZ írja, a Szikla együttműködött a hatóságokkal, nyugodt volt, és még az autójából is ki kellett szállnia az intézkedés részeként.

A videó alapján a sztár büntetést is kapott, az ugyanakkor nem világos, hogy az ügyben eljáró rendőr tudta-e, hogy épp kit igazoltat.