Magyar Bírói Egyesület: Erodálódott a bírói függetlenség, a bíróságok akaratuk ellenére bevonódtak a politikai térbe

Csináljuk együtt! címmel közleményt adott ki a Magyar Bírói Egyesület csütörtökön, nem sokkal azután, hogy Magyar Péter bejelentette: a Tisza-kormány igazságügyi minisztere Melléthei-Barna Márton lesz.

A Magyar Bírói Egyesület politikamentes, a bíróságon belüli reprezentatív érdekképviseleti szervezet, amely együttműködésre törekszik a mindenkori, így a most megalakuló igazságügyi kormányzattal is – olvasható a szervezet honlapján.

Az egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja: a korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak.

Hangsúlyozták, hogy az egyesület a 2026. április 12-i választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen.

Ezen célok megvalósítása érdekében minden jogállami keretek közötti javító és támogató szándékú kezdeményezéshez – a legszélesebb bírói rétegek véleményének ismeretében – a segítségét felajánlja, ahhoz csatlakozik, és várja az igazságszolgáltatást érintő ügyekbe való érdemi bevonását

– fogalmaztak az írásban.