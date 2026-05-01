Minden jegyet elkapkodtak az Újpest-Fradi derbire

Gruber Zsombor, a Ferencváros (b) és Horváth Krisztofer a februári derbin.
Purger Tamás / MTI
Gruber Zsombor, a Ferencváros (b) és Horváth Krisztofer a februári derbin.
2026. 05. 01. 10:21
Gruber Zsombor, a Ferencváros (b) és Horváth Krisztofer a februári derbin.
Purger Tamás / MTI
Gruber Zsombor, a Ferencváros (b) és Horváth Krisztofer a februári derbin.
Vasárnap délután az Újpest otthonában lép pályára a Ferencváros a Fizz Liga 32. fordulójában, amelyre minden belépő elfogyott.

Az újpestiek viszont azt közölték, hogy amennyiben egy bérletes nem tud kilátogatni a mérkőzésre, és átadja a helyét, még ki lehet jutni a meccsre.

A hatalmas várakozás nem meglepő, hiszen a Ferencvárosnak győzelemre van szüksége ezen a mérkőzésen, hogy lépést tudjon tartani a listavezető ETO-val. A győriek ráadásul a biztos kieső Diósgyőrrel játszik, így vélhetően be fogja húzni a három pontot szombaton.

Az Újpest viszont hetedik helyen áll, nem tud kiesni és európai kupaszreplő helyre sem beérni, de egyet még megtehet: elütheti az ősi riválist a bajnoki címtől – arról nem beszélve, hogy legutóbb 2015. december 12-én nyertek derbit a lila-fehérek.

Kapcsolódó
Gazdag Dániel gólöröme.
Parádés gólt lőtt a kupában Gazdag Dániel
Éppen 16 méterről lőtt varázslatos gólt.

