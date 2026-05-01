Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék önkormányzata is nyilvánossá teszi a nemek közötti bérszakadékot

Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék önkormányzata is csatlakozik azon a munkáltatókhoz, amelyek nemcsak kiszámolják a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adataikat, hanem a munkavállalóik és nyilvánosság számára is elérhetővé teszik azokat. Erről az Amnesty International Magyarország adott ki közleményt pénteken.

Mint írták, a munkaerőpiac az egyik olyan terület, amelyen a nők hátrányos megkülönböztetése a mai napig számos formában megjelenik, így a nők és férfiak fizetésében mért átlagos különbség területén is. Magyarországon ez közel 17 százalékos bérkülönbséget jelent, amivel az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban – tették hozzá.

Ez az eltérés azt jelenti, hogy jelenleg átlagosan évi 1,5 millió forinttal keresnek kevesebbet a női munkavállalók Magyarországon.

Idén már összesen tíz polgármesteri hivatal és önkormányzat tett lépést a munkaerőpiaci átláthatóság és a nemek közötti munkahelyi egyenlőség megteremtéséért – idézi a közlemény Csernus Fannit, az Amnesty International Magyarország szakértőjét.

Eddig már több tucat önkormányzat, szakszervezet és civil szervezet, márciusban pedig hét polgármesteri hivatal és önkormányzat csatlakozott a kampányhoz.