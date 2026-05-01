Örkény Tótékjából készít filmet a Harry Potter sztárja és a Sztálin halála írója

Örkény István Tóték című kisregényéből, illetve színművéből rendezi első nagyjátékfilmjét Peter Fellows, aki korábban íróként dolgozott Az alelnök sorozaton és a Sztálin halála című szatírán is.

A Deadline filmes szaklap híre szerint Jason Isaacs játssza majd a főszerepet, vélhetően az őrnagyot. Ő a címszereplője is a filmnek az angol cím szerint: Bad Major. Isaacs számos filmben játszott, a legtöbben a Harry Potter-sorozatból ismerhetik, amelyben Lucius Malfoyt alakította.

Isaacs mellett a Gyilkosság az Orient expresszen 2017-es változatából ismert Josh Gad és A SHIELD ügynökei, illetve az Ártatlanságra ítélve sorozatokban látott Ruth Negga játsszák a fontosabb szerepeket, nyilván az őrnagyot elszállásoló házaspárt.

A Kemény Ildikó produceri közreműködésével készülő, angol nyelvű film Örkény népszerű művének második filmadaptációja lesz a Latinovits Zoltánnal és Sinkovits Imrével forgatott, 1969-es Fábri Zoltán-klasszikus, az Isten hozta, őrnagy úr! után. Az új film bejelentése februári, de akkor elkerülte a figyelmünket – most Kovács Gellért filmkritikus adott hírt róla a Facebook-oldalán.