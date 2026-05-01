Elkobozták a reptéren a putyinos dokumentumfilm rendezőjének Oscar-díját, azóta se lett meg

2026. 05. 01. 07:07
Márciusban elnyert Oscar-díja nélkül volt kénytelen hazatérni Európába Pavel Talankin, a Senki tanár úr Putyin ellen társrendezője és főszereplője.

Talankin szerdán utazott el a New York-i JFK repülőtérről. A dokumentumfilmért kapott Oscar-díját kézipoggyászként vitte volna magával.

A reptéri ellenőrzés során azonban azt mondták neki, hogy az Oscar-díj felhasználható fegyverként, ezért fel kell adnia csomagként.

Angela Weiss / AFP. Itt még megvolt.

Talankinnak nem volt más feladott csomagja. Oscarját ennek ellenére becsekkolták külön csomagként, Frankfurtba viszont már nem érkezett meg. David Borenstein, a Senki tanár úr Putyin ellen másik rendezője Instagramon kérte a Lufthansa légitársaságot, hogy nézzenek utána, mi lett az Oscar-díjjal. (Ha nem lesz meg, az Amerikai Filmakadémia azért vélhetően pótolni fogja.)

Itthon sem volt könnyű útja a Senki tanár úr Putyin ellennek

Talankin és Borenstein filmjében (kritikánk) egy orosz tanár azt a feladatot kapta a rezsimtől, hogy dokumentálja, miként építi be a hétköznapokba a középiskolája a háborús propagandát. Pavel Talankin készségesen videóra is vette a hazugságokkal tűzdelt kötelező felolvasásokat, a tizenéveseknek tartott gránátvető versenyeket, Putyin újraindított úttörőmozgalmát és egy rakás hasonló intézkedést.

Talankin állami megbízással kamerázott, majd – dolga végeztével – kicsempészte a felvételeket az országból, és készített belőlük egy dokumentumfilmet. 

Március végén írtuk meg, hogy az akkor frissen Oscar-díjat nyert Senki tanár úr Putyin ellen számos magyar városban megy telt házakkal, ám a debreceni Apolló mozitól csak a kampányidőszak utánra kapott időpontot a hazai forgalmazó, amelynek vezetője szerint politikai félelmek állhatnak a hetek óta tartó halogatás mögött:

A Senki tanár úr Putyin ellen című filmet a választásokig nem tűzik műsorra a debreceni Apolló moziban – miközben szerte az országban telt házakkal vetítik a friss Oscar-díjas alkotást. A hazai forgalmazó politikai félelmeket sejt a háttérben. Megkérdeztük a mozi üzemeltetőjét, valóban erről van-e szó.

