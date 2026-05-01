Szíria a volt diktátorát befogadó Oroszországtól vásárolja a legtöbb kőolajat

Bánijász olajfinomító
Nabiaha Altaha / ANADOLU / Anadolu via AFP
Bánijász olajfinomító, Szíria
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 01. 12:03
Hiába a szankciók feloldása és a nyugati orientáció meghirdetése, Oroszország lett mára Szíria legnagyobb kőolajszállítója.

Oroszország lett Szíria fő kőolaj-beszállítója, napi mintegy 60 ezer hordós exporttal, ami 75 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest – írja a Reuters.

Ez globálisan elenyésző Oroszország számára, Szíria esetében viszont kulcsfontosságú, mivel a polgárháború után az ország hazai kitermelése messze elmarad az igényektől. Az orosz szállítások Irán helyét vették át, amely Bassár el-Aszad 2024 decemberi bukása után leállította az olajexportot Damaszkusz felé.

Hiába a Nyugat felé orientálódás

A cikk rámutat arra, hogy Szíria mozgástere rendkívül szűk. Bár az új vezetés a Nyugat felé orientálódik, az ország továbbra sem integrálódott a globális pénzügyi rendszerbe, így alig vannak alternatív energiaforrásai, míg Oroszország ezzel nemcsak gazdasági, hanem politikai befolyást is szerez, különösen azért, mert katonai támaszpontokat tart fenn Szíriában. A kapcsolat ugyanakkor feszültséget okozhat az EU-val és az Egyesült Államokkal, és újabb szankciós kockázatokat hordoz.

Az olajkereskedelem hátterét tovább árnyalja az, hogy Aszad és családja a bukás után Oroszországba menekült, és most Moszkvában – illetve részben az Egyesült Arab Emírségekben – él. A volt szíriai elnök politikailag teljesen marginalizálódott, a Kreml forrásai szerint „irreleváns”, nyilvános megszólalásait tiltják, miközben oroszul tanul és szemészeti tanulmányokat folytat. A család jelentős vagyonát még korábban Oroszországba menekítette, ami hozzájárult ahhoz, hogy Aszad bukása után is védett környezetben maradhassanak.

Csónakok a krétai horizonton – ismét egy földközi-tengeri sziget került a migrációs válság középpontjába
Trump csökkentené az amerikai haderőt több európai országban, mert nem segítenek neki az iráni konfliktusban
III. Károly brit király elérte: Trump eltörli a skót whiskyt sújtó vámokat
A szlovákiai Magyar Szövetség kizárta az együttműködést Ficóval
Wáberer György
A Tisza visszautalja Wáberer Györgynek a 100 millió forintos támogatást
