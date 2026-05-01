Elballagott a gimnáziumból a Miss World Hungary tavalyi győztese: „Nem ez volt életem legjobb időszaka”

Hegedüs Róbert / MTI
2026. 05. 01. 08:58
Tavaly júniusban avatták a Miss World Hungary győztesévé az akkor 17 éves Végvári Jankát, aki idén a Vietnámban rendezett világversenyen is képviselheti hazánkat. A fiatal szépségkirálynő még csak most ballagott el a gimnáziumból, vette észre Végvári erről szóló bejegyzését a Blikk.

Ahogy most visszanézek erre a négy évre, őszintén kimondhatom: nem ez volt életem »legjobb« időszaka. De mégis… valami sokkal fontosabbat adott. Segített megtalálni az utamat. Voltak pillanatok, amikor elveszettnek éreztem magam, amikor kérdések voltak bennem válaszok helyett, amikor nem láttam tisztán, merre tartok. De pont ezek a nehézségek formáltak azzá, aki ma vagyok. És ma már tudom: valószínűleg nem tartanék itt, ha ez az egész nem adott volna erőt. Erőt ahhoz, hogy higgyek magamban, hogy újra és újra felálljak, és hogy merjek nagyot álmodni.

Hozzáteszi a Miss World Hungary kapcsán:

Az utolsó évem különösen meghatározó volt. Amikor 17 évesen magántanuló lettem a Miss World Hungary miatt, valamilyen szinten felnőttem. Meg kellett tanulnom egyedül helytállni, felelősséget vállalni és önállóan megküzdeni a kihívásokkal. Ez az időszak nemcsak a céljaim felé vitt közelebb, hanem saját magamhoz is.

