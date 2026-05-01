Fiktív foglalkoztatás gyanúja a győri fideszes propaganda médiánál, feljelentést tett a polgármester

Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést Győr polgármestere április 30-án, miután a birtokába jutott információk alapján a Győr+Média Zrt. működésével kapcsolatban felmerült a hűtlen kezelés és a költségvetési csalás gyanúja.

Pintér Bence az erről szóló Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy az önkormányzati médiacégnél hosszabb időn át olyan személyek is szerepelhettek a bérlistákon, akik ténylegesen nem végeztek munkát, miközben a tényleges dolgozók száma alacsonyabb lehetett a nyilvántartottnál. Ez – álláspontja szerint – már vagyon elleni bűncselekmény gyanúját veti fel.

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a választási időszakot megelőzően jelentős összegek áramolhattak ki a cégből különféle kiadványokra és megrendelésekre, amelyek mögött akár nem is állhatott valós gazdasági teljesítés. Amennyiben ez bebizonyosodik, az nemcsak hűtlen kezelés, hanem költségvetési csalás is történhetett. Pintér hivatkozott egy korábbi ítélőtáblai döntésre is, amely szerint a valós munkavégzés nélküli bérfizetés már nem pusztán szervezési hiba.

Fideszes propagandát terjesztettek

A Tiszta Szívvel közleménye úgy fogalmazott: „helyben köztudott, hogy az önkormányzati médiacég a Fidesz propagandakiadványa”, erre a választási kampányban a Győr-Moson Sopron Vármegye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság egyik elmarasztaló határozata is felhívta a figyelmet.

Pintér Bence tájékoztatása szerint Győr+Média Zrt. az elmúlt években több mint 1 milliárd forint közpénzből részesült, és ingyen használhatta az önkormányzat hirdetőfelületeit is, ennek ellenére pénzügyileg válságos helyzetbe került.

A településvezető úgy látja, hogy a feltételezett fiktív foglalkoztatások és nem valós teljesítések magyarázatot adhatnak arra, miért jutott a cég a csőd szélére.

A polgármester hangsúlyozta: még bűncselekmény gyanúja nélkül is „szégyenteljes”, ahogyan a városi médiacég működött, a most felvetett gyanúk azonban már rendőrségi vizsgálatot tesznek indokolttá.

Az önkormányzati lakáskasszánál már nyomoznak

Pintér Bence februárban közölte, hogy feljelentést tesz, és kezdeményezi a győri közgyűlés feloszlatását, miután állítása szerint legalább 1,7 milliárd forint tűnt el a Győr-Szol Zrt. által kezelt önkormányzati lakáskasszából. A városvezető szerint a csak lakásfelújításokra és -fenntartásra használható, több mint harminc év alatt felhalmozott vagyon kilenc hónap alatt fogyott el úgy, hogy a pénz nem jelenik meg a cég bankszámláin, noha a főkönyvi adatok szerint rendelkezésre kellene állnia.

Pintér a felelősséget a Győr-Szol feletti tulajdonosi és felügyeleti jogokat gyakorló, fideszes többségű bizottságokra és testületekre hárította, és különösen jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés, sőt sikkasztás gyanújáról beszélt. Állítása szerint a pénz eltűnése miatt maradt el a vállalt önkormányzati bérlakás-felújítások nagy része, ami súlyosan sérti a város szociális érdekeit.

A Győr-Szol Zrt. közleményben visszautasította a vádakat, azonban az ügyben büntetőeljárás indult, és április végén nyomozók jelentek meg a városházán és más önkormányzati cégeknél is, Pintér pedig azt közölte, hogy iratokat és bizonyító erejű videófelvételeket adott át a hatóságoknak.