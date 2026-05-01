Motoros és biciklis mentők állnak szolgálatba Budapesten

2026. 05. 01. 11:04
Új gyors-beavatkozó egységeket vet be a mentőszolgálat, akik előre meghatározott útvonalakon fognak mozogni a minél gyorsabb riasztás érdekében.

Május 1-jétől négy mentőmotor és két mentőkerékpár is szolgálatba áll Budapesten és Pest vármegyében – közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) pénteken közleményben az MTI-vel.

A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban, havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken – írták.

A motoros és kerékpáros „gyors-beavatkozó” egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentésirányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja.

Ez percekben mérhető időnyereséget biztosít, és lehetővé teszi, hogy az életmentő beavatkozások a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődjenek – hangsúlyozták a közleményben.

