Két év alatt sem hallgatta ki a rendőrség K. Endrét a hamis tanúzásra felhívási ügyében

Kónya Endre, a bicskei gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt egykori igazgatóhelyettese 2024 márciusában vallomása visszavonására akarta rávenni Vásárhelyi János egyik áldozatát, de az RTL Házon kívül című műsorának stábja leleplezte. Az ügyben a nyomozás két éve tart, de még gyanúsítotti kihallgatás sem volt – tudta meg a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól a Népszava.

A BRFK 2024 márciusában jelentette be, hogy hivatalból elrendelték a nyomozást az RTL Házon kívül című műsorában leadott riport miatt, amelyben a kegyelmi botrány érintettje, Kónya Endre, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon volt igazgatóhelyettese az egyik korábban molesztált bicskei áldozatot arra próbálta rávenni, hogy vonja vissza a jogerősen lezárt ügyben tett terhelő vallomását.

A találkozót a Házon kívül riporterei rejtett kamerával rögzítették, majd nyilvánosságra hozták. Fél évvel később, 2024 októberében a legfőbb ügyész közölte, hogy a BRFK Bűnügyi Főosztálya büntetőügyben hamis tanúzásra felhívás bűntette miatt nyomoz.

A BRFK a Népszavának most azt válaszolta, hogy

a nyomozás folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás nem történt.

Kónya Endrét eredetileg kényszerítés bűntette miatt ítélték el, miután a pedofil gyermekotthon-igazgató, Vásárhelyi János több áldozatát is megpróbálta rávenni arra, hogy változtassa meg vallomásait az ügyben. Kónyának az exminiszter-püspök Balog Zoltán közbenjárására Novák Katalin köztársasági elnök 2024-ben kegyelmet adott. Ebből hatalmas botrány lett, amelynek következtében nemcsak a köztársasági elnök, hanem Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is lemondott.

Magyar Péter még a kampány végén, pár nappal a választási győzelmük előtt azt ígérte, hogy a Tisza-kormány nyilvánosságra hozza a bicskei kegyelmi ügy aktáját és a húsz év alatt a gyermekvédelemben elkövetett bűncselekményeket.

A bicskei gyermekotthon elítélt igazgatója nemrég szabadult, Kónya Endre pedig nemrég Vesszőfutás címmel könyvet írt: