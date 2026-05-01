A veszprémi kézicsapat edzője: Ha kikapunk, akkor is gratuláltam volna a srácoknak

A Veszprém kézilabdacsapata óriási fordítással, ötgólos hátrányból felállva nyerte meg a Füchse Berlin elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő első meccsét 35-34-re. A magyar csapat vezetőedzője, Xavi Pascual úgy fogalmazott a meccs utáni sajtótájékoztatón, hogy: hihetetlen mérkőzés volt.

Elképesztőt harcoltak a fiúk, ha kikaptunk volna, akkor is gratuláltam volna a srácoknak az öltözőben. A mostani mérkőzés a sportág legjobb reklámja volt.

Nagyszerű érzés legyőzni a Füchsét, amely szerintem jelenleg a világ legjobb csapata. Nagyon jól felkészültünk belőle, és bár a második félidőben öttel is vezettek a németek, mi küzdöttünk, mentünk és visszajöttünk a meccsbe. Most a csapat hajszolta bele a közönséget az eksztázisba. Aztán jöttek ők is, és toltak bennünket előre, amit nagyon köszönünk! Mindenképpen büszkék lehetünk a csapatra, történjen bármi is a visszavágón” – mondta a szakember.

A négygólos Stefan Dodic szerint a csarnokban lévő hangulat hihetetlen erőt adott a csapatnak.

„A meccs eleje nem volt könnyű, szerencsére a második félidőben megtaláltuk a megoldást a Füchse játékára. Főképp a négy belső emberrel végigvitt, hét a hat elleni játékkal leptük meg az ellenfelet.

Nagyon örülök, hogy megmutattuk, milyen mentalitás rejlik bennünk. De ez még csak az első félidő volt, Berlinben is nagyon észnél kell lennünk.

Ha az edző ilyen mérkőzésen bizalmat ad, az nagyon sokat jelent nekem. Sokat tett hozzá az önbizalmamhoz, ami ilyen játékot hozott ki belőlem. Remélem, innen tudom folytatni, és még van tovább, felfelé is út” – mondta a játékos.