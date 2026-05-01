Meglett az akkutesztelő cég, amelyik ott sem volt, de már megy is

A CTP logisztikai óriáscégnek meggyűlt a baja a nyilvánossággal, ezért tisztázó megbeszélésre hívta Budafok-Tétény polgárait és vezetését a nagytétényi Szelmann-házba. A fórum iránt érdeklődők zsúfolásig megtöltötték a termet, és Érdről is sokan érkeztek. Az akkumulátorokat tesztelő MTSC Hungary Kft. képviseletében azonban nem jelent meg senki. Mint a CTP vezetője, Gondi Ferenc elárulta, ez az ő döntésének megfelelően történt így. Ami számára praktikusnak bizonyult, hiszen az egyre inkább tetemrehívásra emlékeztető fórumon az érdemi választ igénylő összes kérdésre elmondhatta: erre nem tud válaszolni, az nem az ő felelőssége, amarról nincs információja, emezt pedig nem tőle kell megkérdezni.

Igaz, az olyan válaszaira, miszerint ő csak bérbeadó, így nem tud azért felelősséget vállalni, hogy az ingatlanban a bérlő mit csinál, egyre dühösebb hozzászólásokat és bekiabálásokat kapott.

A rengeteg kétség és kérdés közül csak néhány kulcsfontosságút emelünk ki.

Történetünkben a legnagyobb ködösítés akörül folyik, hogyan került az MTSC a CTP területére, és hol foglal helyet abban az akkumulátoripari céghálóban, illetve ellátási láncban, amelynek egyes elemei számára a CTP itt helyet biztosított.

Gondi Ferenc erre mindeddig – üzleti titokra hivatkozva – nem volt hajlandó válaszolni, miközben azt lehetett tudni, hogy az MTSC legfontosabb partnere az SK On iváncsai és komáromi akkumulátorgyára. Annak tehát, hogy a lakossági fórumon megnevezte az elkészült 1. számú csarnok bérlőjét és albérlőjét, komoly információértéke volt.