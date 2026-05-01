Meglett az akkutesztelő cég, amelyik ott sem volt, de már megy is

Mihalicz Csilla
2026. 05. 01. 07:03
Előző cikkünk megjelenésének estéjén tartott lakossági tájékoztatót a CTP logisztikai központjainak magyarországi igazgatója, Gondi Ferenc, akitől sokan reméltek választ arra, milyen tevékenységet végez az Érd határában épülő új bázison az MTSC Hungary Kft., amelyről korábban azt állította, nemcsak hogy nem tesztel akkumulátorokat, de nincs is ott. Kiderült, hogy mégis ott van. A történet körüli kérdőjeleket a lakossági fórum csak szaporította. Azóta viszont váratlan fordulat állt be.

A CTP logisztikai óriáscégnek meggyűlt a baja a nyilvánossággal, ezért tisztázó megbeszélésre hívta Budafok-Tétény polgárait és vezetését a nagytétényi Szelmann-házba. A fórum iránt érdeklődők zsúfolásig megtöltötték a termet, és Érdről is sokan érkeztek. Az akkumulátorokat tesztelő MTSC Hungary Kft. képviseletében azonban nem jelent meg senki. Mint a CTP vezetője, Gondi Ferenc elárulta, ez az ő döntésének megfelelően történt így. Ami számára praktikusnak bizonyult, hiszen az egyre inkább tetemrehívásra emlékeztető fórumon az érdemi választ igénylő összes kérdésre elmondhatta: erre nem tud válaszolni, az nem az ő felelőssége, amarról nincs információja, emezt pedig nem tőle kell megkérdezni.

Igaz, az olyan válaszaira, miszerint ő csak bérbeadó, így nem tud azért felelősséget vállalni, hogy az ingatlanban a bérlő mit csinál, egyre dühösebb hozzászólásokat és bekiabálásokat kapott.

A rengeteg kétség és kérdés közül csak néhány kulcsfontosságút emelünk ki.

Történetünkben a legnagyobb ködösítés akörül folyik, hogyan került az MTSC a CTP területére, és hol foglal helyet abban az akkumulátoripari céghálóban, illetve ellátási láncban, amelynek egyes elemei számára a CTP itt helyet biztosított.

Gondi Ferenc erre mindeddig – üzleti titokra hivatkozva – nem volt hajlandó válaszolni, miközben azt lehetett tudni, hogy az MTSC legfontosabb partnere az SK On iváncsai és komáromi akkumulátorgyára. Annak tehát, hogy a lakossági fórumon megnevezte az elkészült 1. számú csarnok bérlőjét és albérlőjét, komoly információértéke volt.

