Jogi lépéseket tesz a Mediaworks a kiadót ért hekkertámadás ügyében

A fideszes lapokat kiadó Mediaworks Hungary Zrt. közleményben ismerte el, hogy súlyos hekkertámadás érte a vállalatot, amelynek következtében nagy mennyiségű adat kerülhetett jogosulatlan kezekbe. A kiadó szerint megkezdődött a károk felmérése és elhárítása, különös tekintettel az illetéktelen hozzáférésekre, az esetleges további adatszivárgásra, adatmanipulációra és adatvesztésre.

A Telex csütörtökön számolt be arról, hogy a World Leaks nevű, zsarolásra specializált kiberbűnözői csoport mintegy 15 millió fájlt – összesen 8,5 terabájtnyi adatot – szerzett meg és tett közzé a Mediaworks rendszeréből. A dark weben publikált adatok között bérjegyzékek, szerződések, belső kimutatások és üzenetek is szerepelnek, részben frissek, részben korábbiak. A World Leaks azt állította, hogy megkereste a Mediaworkst, de nem kapott választ, így váltságdíjfizetésre sem került sor.

A cég jogi lépéseket tesz

A Mediaworks hangsúlyozta: a jogellenes adatszerzés, valamint az így megszerzett adatok felhasználása, feldolgozása, terjesztése vagy nyilvánosságra hozatala a Büntető Törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősül. A vállalat jelezte, hogy minden szükséges jogi lépést megtesz azokkal szemben, akik az ellopott adatokat közzéteszik vagy bármilyen módon felhasználják, és felszólította az érintetteket az ilyen tartalmak azonnali eltávolítására.

A támadás azért is különösen jelentős, mert a Mediaworks portfóliójába tartozik valamennyi magyarországi vármegyei napilap, valamint több országos közéleti, gazdasági, sport- és bulvárlap.