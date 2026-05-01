„Szalah annyira közel áll Miloshoz és Dominikhoz, néha azon gondolkodom, vajon magyar-e”

Szoboszlai, Szalah és Kerkez a Liverpool edzésén.
2026. 05. 01. 11:47
Arne Slot mindhárom magyar játékosáról beszélt a Manchester United elleni rangadó előtt.

A holland vezetőedző sajtótájékoztatóján a Nemzeti Sport állandó tudósítója, Gyenge Balázs érdeklődött a magyarokról. A kérdés így hangzott: Tudna adni egy gyors helyzetjelentést kedvenc magyar játékosairól? A válasz pedig rögtön érkezett.

Nekem csak kedvenc magyar újságíróm van!

A nevetgélés után véletlenül az egyiptomi Mohamed Szalahról kezdett értekezni Slot, de gyorsan kapcsolt. Ennek a csúnya bakinak is egy viccel vette élét.

„Mo… vagyis miket beszélek, Mo nem magyar! Bár annyira közel áll Miloshoz és Dominikhoz, hogy néha már azon gondolkodom, vajon nem magyar-e? Kezdjük Dommal. Amióta itt vagyok, mindig bevethető, ez a hétvégén is így lesz. Milosnak voltak kisebb problémái, ezért idő előtt elhagyta az edzést tegnapelőtt. Arra számítok, hogy ma vagy holnap már újra edzeni fog.

Ármin nagyon jó állapotban van. A csapattársai néha már bosszankodnak is rajta, mert annyira jól hozza ki hátulról a labdát, amikor le akarják támadni

– mesélte a holland edző, de azt is megjegyezte, ha Alisson játékra alkalmas, akkor Pécsi Ármin nem kerül keretbe.

A nagy meccsre vasárnap kerül sor 16:30-tól, a Liverpool egy győzelemmel beérné pontszámban az ősi riválist.

