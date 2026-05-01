DÁP: megnéztük, mit tud az alkalmazás másfél évvel az indulása után

Másfél éve már, hogy elindult a Digitális Állampolgárság Program (DÁP), melynek köszönhetően ma már nem szükséges okmányokat magunknál hordani, nem mellékesen pedig az online ügyintézés is sokkal egyszerűbbé vált: legyen szó akár állami adminisztrációról, vagy a különböző piaci cégekhez köthető feladatokról.

Ez azonban közel sem jelenti azt, hogy a Digitális Állampolgár alkalmazás hibátlan lenne: az otthonról végezhető regisztrációs folyamat továbbra is nehézkes, ahogy az sem valami kellemes, hogy új mobilra történő váltás esetén új regisztrációra van szükség. Akad azonban számos pozitívum is: cikkünkben bemutatunk mindent, amit a DÁP-ról ma tudni érdemes.