mediaworksadatlopás
Belföld

Telex: 8,5 terabájtnyi adatot loptak el a Mediaworkstől, a dark weben nyilvánosságra is hozzák

mti
B
admin Spirk József
2026. 04. 30. 20:13
mti
B

Csaknem 15 millió fájlt, 8,5 terabájtnyi adatot szerzett meg, majd tett közzé a World Leaks nevű, zsarolásra specializált kiberbűnözői csoport a fideszes lapokat kiadó vállalat, a Mediaworks Hungary Zrt. rendszeréből – írta a Telex.

Az adatlopásról a World Leaks számolt be a dark weben elérhető felületén, ahogy azt is, hogy magyar idő szerint este hét óra körül publikálják a megszerzett adatokat. A nyilvánosságra hozott fájlok nagy része régebbi, de vannak újak is. Vannak közöttük bérjegyzékek, szerződések, kimutatások, belső üzenetek is.

A World Leaks a lapnak elismerte, hogy keresték a Mediaworksöt, de nem kaptak tőlük választ, így értelemszerűen váltságdíjat sem. A kért váltságdíjat nagyságáról nem nyilatkoztak.

A World Leaks nevű csoport ezen a néven 2025 januárja óta aktív, de gyakorlatilag a 2023-tól működő Hunters International átnevezésével jött létre.

A Mediaworks portfóliója rendkívül kiterjedt, hiszen hozzá tartozik az összes magyarországi vármegyei napilap, számos országos közéleti újság, valamint népszerű sport-, gazdasági és bulvárkiadványok is.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik