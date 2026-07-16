Történelmi mélypontot ért el a Duna vízállása Bajánál

Negatív rekordot állított fel a Duna vízállása Bajánál – számolt be róla az Időkép. A vízmérce július 16-án reggel mindössze 25 centiméter mutatott, ami a feljegyzések kezdete óta a legalacsonyabb. Ez 2 centiméterrel múlja alul a korábbi, 27 centiméteres mélypontot, amelyet 2018. október 25-án mértek.

A következő napokban még ennél is alacsonyabb értékekre lehet számítani, mivel a száraz, aszályos időjárás hatására legnagyobb folyónk is gyorsan apad.

Pénteken és szombaton 21 centiméterre is apadhat a Duna Bajánál.

Az alacsony vízállás miatt egyébként a Dunán működő szabadstrandot is be kellett zárni a városban, mivel a fürdéshez megengedett minimum szint alá csökkent a folyó vízállása.

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Budapestnél júlis 16-ára 39 centiméterre apadt a folyó, ez mindössze 6 centiméterrel marad el az valaha mért legalacsonyabb, 33 centiméteres vízállástól, amit a bajaihoz hasonlóan szintén 2018. októbr 25-én rögzítettek.

Magyarországon az aszály hosszú évek óta súlyos problémát jelent, és szinte az egész országra kiterjed. a Homokhátság lassan félsivataggá változik, a Tisza vízszintje történelmi mélypontokat ér el, akárcsak a Velencei-tó vízállása. A szakértők ugyan régóta kongatják a vészharangot, a vízhiány enyhítését célzó érdemi intézkedéseket az előző kormányok mégsem hajtottak végre. Most Gajdos László élő környezetért felelős miniszter azt ígéri, a jövőben ez máshogy lesz. A vele készült interjúnk, illetve további cikkeink a magyarországi vízhiánnyal kapcsolatban alább olvashatók: