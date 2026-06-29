Akadoznak a One szolgáltatásai a hőség miatt

Az emberi szervezet mellett a távközlési hálózatokat is megterheli a háznkat sújtó hőség, ezért egyes területeken a One mobil- és vezetékes szolgáltatásaiban átmeneti kiesések tapasztalhatók – hívta fel rá a figyelmet a szolgáltató a Facebook-oldalán.

Mint írják, ennek oka, hogy a szokatlanul magas hőmérséklet miatt az áramszolgáltatók hálózatán átmeneti áramkimaradások fordulhatnak elő. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, a kánikulával járó széles körű klímahasználat óriási plusz terhet jelent Magyarország villamoshálózatának, ami egy üzemzavar esetén akár komolyabb problémát is okozhat.A tartósan magas hőmérséklet ráadásul a távközlési hálózat egyes elemeinek túlmelegedését is okozhatja, ami a televíziós szolgáltatás esetében időszakos minőségromlást (például akadozást, kép- vagy hanghibákat) eredményezhet.

Hazánkat a napokban Európa történetének egyik, ha nem a legsúlyosabb hőhulláma érte el. Az országos tiszti főorvos ezért június 27-től június 30-ig harmadfokú riasztást rendelt el, A HungaroMet pedig minden megyére piros figyelmeztetést adott ki magas középhőmérséklet miatt.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kért mindenkit, hogy lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri eseményeken a hőségben. Az előrejelzések szerint ugyanis az ország bizonyos pontjain 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet is előfordulhat, ami könnyen életveszélyessé válhat, különösen az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben érintettek számára.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közleménye szerint a következő napok tartósan szélsőséges hőmérséklete fizikailag és mentálisan is megterhelő lesz. Ezért azt javasolják, aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben – ezek elérhetőségéről a katasztrófavédelem weboldala nyújt tájékoztatást. A gyermekeket, házi kedvenceket soha, egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban, mert még egy félárnyékban parkoló jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet.

További információk a hőséggel kapcsolatban alábbi cikkeinkben elérhetők: