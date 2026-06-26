Tudomány

Gajdos László: A kormány lelkiismerete akarok lenni

Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója, jelenleg élő környezetért felelős miniszter a Tisza-kormányban.
Adrián Zoltán / 24.hu
admin Bihari Dániel
admin Adrián Zoltán
2026. 06. 26. 11:04
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója, jelenleg élő környezetért felelős miniszter a Tisza-kormányban.
Adrián Zoltán / 24.hu

Gajdos László: A kormány lelkiismerete akarok lenni

admin Bihari Dániel
admin Adrián Zoltán
2026. 06. 26. 11:04
Tizenhat év után újra önálló tárcát kapott a környezet- és természetvédelem. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hatékony állatvédelmet ígér, a víz megtartását, „erdőbányászat” helyett ökológiai erdőgazdálkodást és igazságos, de kemény szabályokat a szennyezőkkel szemben. Kiterjedt természet- és környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi, Velencei-tó–törvényt, és ha rajta múlna, minden beton eltűnne a vízpartokról. Érzékeny, de határozott ember, akinek szeme elhomályosul, ha kedvenc oroszlánja haláláról beszél, majd kemény hangon folytatja, amikor a környezetszennyezés, az élővilág megóvása vagy állatkínzás kerül szóba. Interjú.

Közismert önről, hogy gyakorlatilag a semmiből alapította, majd idén májusig 30 évig vezette a Nyíregyházi Állatparkot, amely számos nemzetközi szakmai elismerést érdemelt ki. Hogyan következett ebből a miniszteri szék?

Az igazság az, hogy eszem ágában sem volt politizálni, sem bekerülni a kormányba. Akik mellettem voltak, pontosan tudják, milyen nehezen győztek meg erről egy évvel nyugdíj előtt, amikor már arra készültem, hogy unokázom és építem a madárházamat.

Most mégis itt ülünk a Városligetben az Élő Környezetért Felelős Minisztérium előtt, és ön a miniszter.

Egy erdő közepén éltem az elmúlt 30 évemet, ehhez képest óriási változás a nagyvárosi dzsungel. Van az a feladat, amiért megéri feladni a nyugalmas életet, de azért nem tudok kilépni a bőrömből. Mentálisan sokat jelent a lehetőségekhez képest zöld környezet, külön kértem, hogy a minisztérium épülete parkra nézzen. Másrészt talán furcsa, ha egy miniszter ingujjban ad interjút, nézzék el nekem. Este hét óra van, alig vártam, hogy megszabaduljak az öltönytől.

Adrián Zoltán / 24.hu

Ráadásul még mindig van vagy 30 fok árnyékban. De mégis mit gondol, miért ön kapta ezt a tárcát?

A miniszteri felkérést megválaszolva nem tudom az „indokot”, erről Magyar Pétert kellene megkérdezni. Mindenesetre nagy megtiszteltetés, nagy kihívás 16 év után felállítani, új formába hozni a Fidesz által megszüntetett környezetvédelmi minisztériumot. Rólam azért korábban is lehetett tudni, sokan ismernek Nyíregyházán, a szakmán belül Európában, valamint a természet iránti elkötelezettségem is közismert.

A környezet- és természetvédelemben nőttem fel, minden napom ennek jegyében telt. Mindig is állatkertet akartam csinálni, az élet azonban először másfele vitt: tíz évig dolgoztam újságíróként, közben pedig lassanként feladtam a nagy álmot. Gyerekkorom óta papagájokat tenyésztek, gondoltam, az újságírásból megélünk, mellette majd ismeretterjesztő filmeket csinálok, madarászom. Nekiálltam hát egy madárház építésének. Félig volt kész, amikor megkaptam a lehetőséget: „itt ez a kultúrpark, egye fene, csinálj belőle állatkertet”. Költöztek a madarak, akik később az állatpark alapító tagjai lettek, az egyedüli egzotikus lakók szarvasok, vaddisznók körében.

Harminc év után, a nyugdíjra készülve végre elkezdtem befejezni a szüleim kertjében álló madárházat. Első körben pintyekkel népesítettem be, de befejezni megint nem tudtam, mert idén augusztusban jött a felkérés. Egészen nyilvánvaló, hogy a kettő együtt nem megy, a madárház most sem készül el, én Budapestre megyek, a pintyek pedig az állatparkba – majd, valamikor, mert még nem tudtam tőlük megválni.

Hogyan adná meg egyfajta „miniszteri ars poeticáját”? Hogyan küzd a szakmai kihívásokkal Gajdos László?

A cikk tartalmából

Az interjú folytatásából többek között kiderül:

  • mi Gajdos László kedvenc állata és ki volt Elek;
  • milyen károk keletkeztek az elmúlt 16 évben a természet- és környezetvédelemben;
  • mik a jelenlegi legfontosabb problémák;
  • milyen megoldásokat lát az aszály enyhítésére;
  • meddig hajlandó elmenni a környezetszennyezőkkel szemben;
  • mi a miniszter ars poeticája és miért él fordítva, mint egy oroszlán;
  • hogyan képzeli el az állatvédelmet Magyarországon;
  • milyen tervei vannak a Balatonnal és a Velencei-tóval kapcsolatban;
  • mire koncentrálna a miniszter egy ideális világban;
  • hogyan készülnek az őszi, téli csapadékra;
  • miért kell elsősorban Romániával vízügyi tárgyalásokat kezdeni;
  • milyen tervei vannak az erdők védelmére;
  • miért természetes számára, hogy ő az állatvédő környezetvédelmi miniszter.
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