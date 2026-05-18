Eltűnnek Magyarország ívóvízkészletei, így menthetnénk meg magunkat a kiszáradástól

Az egykor víznagyhatalomként ismert Magyarország ma szinte teljes területén aszállyal küzd, ami bizonyos régiókban lassan ellehetetleníti a gazdálkodást, miközben komplett élőhelyeket és fajokat fenyeget eltűnéssel. A kialakult helyzetért csak részben okolhatjuk az éghajlatváltozást és a csökkenő csapadékmennyiséget, a megváltozott klimatikus viszonyokhoz történő alkalmazkodás hosszú évtizedes elmaradása csakugyan probléma. A Magyar Tudományos Akadémia Vízvisszatartás: megoldások a fenntartható vízgazdálkodásért címmel rendezett konferenciát, ahol szakértők mutatták be, milyen megoldásokkal lehetne tenni a szárazság enyhítéséért.

Hová lett a víz?

Amint Bozó László meteorológus a rendezvényen elmondta, a jelentős aszály nemcsak Magyarországot, hanem a teljes közép-európai régiót érinti. Ez elsősorban az üvegházhatású gázok kibocsátásával magyarázható, amelyek felmelegedéshez, légköri változásokhoz, a vízkörforgás módosulásához vezetnek. Ezek a jelenségek gyakorlatilag egy ördögi kört hoznak létre: a hőmérséklet növekedésével egyre több víz párolog el, a levegőben megnövekszik a vízgőz mennyisége, amely maga is üvegházhatású gáz, így tovább fokozza a felmelegedést.