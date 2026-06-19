Víz nyomait azonosította a NASA egy aszteroidán

Érdekes részleteket tárt fel a NASA Lucy űrszondája a Naprendszer egyik aszteroidájáról. Az eszköz még 2025 áprilisában repült el a Donaldjohanson kisbolygó mellett, az ekkor végzett megfigyeléseinek eredményeit azonban csak idén június 18-án közölték a Science című tudományos folyóiratban.

A szondának köszönhetően kiderült, hogy a Donaldjohanson aszteroidának földimogyoró formája van. Ez nem ritka a világűrben, az ilyen alakú objektumok jellemzően két törmelék összeütközéséből és összeolvadásából jönnek létre. Így keletkezhetett a Donaldjohanson is mintegy 155 millió évvel ezelőtt, egy szétesett, szénben és vízben gazdag, nagy aszteroida két darabjából.

A Donaldjohanson kisbolygó a Mars és Jupiter közötti aszteroidaövben kering, általában mintegy 223–374 millió kilométerre van a Földtől. A Lucy űrszondát azonban tavaly árpilisban csupán alig több mint 1000 kilométer választotta el a égitesttől, így sikerült közeli fotókat készítenie róla, valamint számos részletet felfednie a múltjáról – derül ki a NASA közleményéből.

Azonosította például vasban gazdag agyagásványok jelenlétét, ami bizonyítja, hogy egykor – igaz csak rövid időre – folyékony víz lehetett az aszteroidán.

A Donaldjohanson a második kisbolygó volt, amelyet a Lucy űrszonda megfigyelt, ám nem az utolsó. A tervek szerint az eszköz 12 év alatt összesen 8 aszteroidát látogat meg, következő állomása a Jupiter pályáján keringő Eurybates nevű objektum lesz, amelyet 2027 augusztusában érhet el.

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