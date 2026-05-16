csapadékelőrejelzésesőidőjárás
Tudomány

Óriási különbségek látszanak a hazai csapadéktérképen

időjárás, előrejelzés, csapadék, térkép
sarayut Thaneerat / Getty Images
Eső (illusztráció)
admin Lányi Örs
2026. 05. 16. 11:11
időjárás, előrejelzés, csapadék, térkép
sarayut Thaneerat / Getty Images
Eső (illusztráció)

Az elmúlt körülbelül 36 órában a Tisza vonalától nyugatra már nagy területen hullott tekintélyes mennyiségű csapadék – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton.

A Tiszától nyugatra lehullott eső mennyisége szombat reggelig jellemzően 10 és 30 milliméter között volt, de a Nyugat-Dunántúlon kisebb körzetekben 40-50 milliméter esőt hozott az ország fölé húzódott frontrendszer.

Mint írták, eddig – a vártaknak megfelelően – a Tiszántúl nagy részén esett a legkevesebb eső, arrafelé lehetnek olyan – jellemzően kisebb – körzetek, ahol az országos átlagnál jóval kevesebb lesz a csapadék.

A HungaroMet veszélyjelzése szerint szombaton várhatóan az ország középső, délnyugat–északkelet irányú szélesebb sávjában 24 óra alatt több mint 20 milliméter eső hullhat, de kisebb körzetekben 30-40 milliméter is eshet. Az intenzív csapadékhullás vasárnap a reggeli, déli órákig folytatódhat, helyenként további 15 milliméter körüli vagy afeletti összegekkel.

Kapcsolódó
időjárás, előrejelzés, eső, felhőszakadás
Rengeteg eső jön a hétvégén: mutatjuk, hol és mennyi várható
Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja majd időjárásunkat, melynek eredményeként jelentős mennyiségű csapadék várható.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Török Gábor szerint ez Orbán Viktor szombati interjújának legérdekesebb része
Galéria a ma 40 éves Top Gunról, amiben mindenki odáig volt a zabolázhatatlan Tom Cruise-ért
Meghalt Sörös Sándor, a Vígszínház egykori színésze
Volt NAV-nyomozó: Rogán, Tiborcz és Orbán Ráhel állt a Gattyán-ügy elsikálása mögött
Havasi Bertalanba botlott a várbéli kormányépületeket bejáró Magyar Péter, szócsatáztak egyet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik