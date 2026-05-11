régészetbronzkorókorkincs
Tudomány

Ókori kincseket ástak elő Lengyelországban

24.hu
2026. 05. 11. 10:09

Jelentős mennyiségű bronzkori ékszert fedeztek fel Lengyelországban, egy kis falu közelében. Az összesen 18 lelet többsége kar- és bokaperec, amelyek összesen több mint 3 és fél kilogrammot nyomnak – írja a Heritage Daily.

14 fotó

A tárgyakat egy kis gödörben temették el, mindössze 30 centiméterre a felszín alatt. Hollétüket egy fémkeresős civil azonosította, aki értesítette róla régészeket.

A szakértők szerint az ékszereket a Lausitzi kultúra tagjai készíthették, akik a késői bronzkor és a korai vaskor idején lakták a mai Lengyelország bizonyos részeit. A most feltárt tárgyak Krisztus előtt 550 és 400 közöttről származhatnak.

Hogy miért temették el az ékszereket, egyelőre nem világos. Az ókorban nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben vagy más veszélyek esetén. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus, áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket.

Számos hasonló példát ismerünk az ókorból és a középkorból is, ezekről alábbi cikkeinkben számoltunk be:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Juszt László: Csak remélni tudom, hogy Magyar Péter édesapjának kérését nem kell majd teljesíteni
Kapitány István: Kivéreztették a magyar gazdaságot, de mi nem zebrákat, hanem unikornisokat szeretnénk látni
Itt a menetrend: kezdődik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása, már kedden feláll a Tisza-kormány
Magyar Péter a tamburás gyerekek előadásáról kivonuló Mi Hazánknak: Vállalhatatlan
Hankóék botránypénze: 160 millió jutott olyan szervezeteknek, amelyeknek a tagjai ukrán zászlóval kampányoltak Orbánéknak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik