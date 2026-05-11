Ókori kincseket ástak elő Lengyelországban

Jelentős mennyiségű bronzkori ékszert fedeztek fel Lengyelországban, egy kis falu közelében. Az összesen 18 lelet többsége kar- és bokaperec, amelyek összesen több mint 3 és fél kilogrammot nyomnak – írja a Heritage Daily.

A tárgyakat egy kis gödörben temették el, mindössze 30 centiméterre a felszín alatt. Hollétüket egy fémkeresős civil azonosította, aki értesítette róla régészeket.

A szakértők szerint az ékszereket a Lausitzi kultúra tagjai készíthették, akik a késői bronzkor és a korai vaskor idején lakták a mai Lengyelország bizonyos részeit. A most feltárt tárgyak Krisztus előtt 550 és 400 közöttről származhatnak.

Hogy miért temették el az ékszereket, egyelőre nem világos. Az ókorban nem számított ritkaságnak, hogy valaki ilyen módon próbálta biztonságba helyezni értékeit háborús időkben vagy más veszélyek esetén. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy valamilyen vallási rítus, áldozati szertartás keretében földelték el a csecsebecséket.

