A kevesebb munka lehet a fogyás kulcsa

A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz – derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízásról szóló európai kongresszuson (ECO) mutattak be Isztambulban. A Dr. Pradeepa Korale-Gedara vezette kutatás szerint az éves munkaórák egy százalékos csökkentésével az országok lakossága 0,16 százalékkal kevésbé lenne elhízott.

Az elhízás a fejlett világban kifejezett nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségben a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában – ami érthető –, a szakértők szerint azonban más faktorok sem szabad elhanyagolni.

Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabadidővel rendelkezik.

A friss tanulmány egyértelmű összefüggést mutatott ki az országok éves átlagos munkaórái és az elhízott állampolgárok aránya között. Németországban, Norvégiában, Belgiumban és Svédországban például évi 1450 alatt van a munkaórák száma, az elhízottsági ráta pedig 20 százalék alatti. Ezzel szemben az Egyesült Államokban, Chilében és Mexikóban 1800 és 2300 között van a munkaórák száma, és a lakosság több mint 30 százaléka elhízott.

A kutatók elemzése alapján a munkaidő egy százalékkal történő csökkentése a férfiak körében 0,23 százalékkal, a nőknél pedig 0,11 százalékkal csökkentené az elhízottak arányát. Ez a teljes lakosságra vetítve 0,16 százalékos csökkenést jelentene. A magasabb jövedelem hasonló tendenciát mutatott.

A tanulmány szerzői úgy gondolják, eredményeik azt mutatják, hogy a kevesebbet dolgozó emberek szívesebben vesznek részt fizikai aktivitást igénylő szabadidős tevékenységekben, mivel kevésbé kimerültek. Ráadásul kevésbé stresszesek is, ami szintén hozzájárulhat a fogyáshoz, hiszen a trtós stressz bizonyítottan kapcsolatban állhat az elhízással.

