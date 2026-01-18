Rántott hús, sült krumpli, sütemény: veszélyes betegségeket kockáztat, aki így eszik

A betegségekre hajlamosak vagyunk úgy gondolni, mint sorscsapásokra, amelyek a szerencséseket elkerülik, másoknak viszont tönkretehetik az életüket. Pedig egy-egy betegség kialakulása legtöbb esetben nem a véletlen műve, nagyon sok múlik azon, milyen szokásokat alakítottunk ki. Hogy pontosan milyen kapcsolat van életmódunk és a különböző kórságok között, azt egy viszonylag új, mintegy 20 éve kialakult orvostudományi ág, az életmódorvoslás vizsgálja.

Lapunk ezzel a cikkel induló sorozatában Dr. Babai László életmódorvos, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke segítségével mutatja be, hogyan kellene élnünk ahhoz, hogy a lehető legtovább megőrizhessünk egészségünket.