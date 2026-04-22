Záptojásszag fojtogat egy somogyi községet, a helyi tojásfeldolgozó cég tagadja a felelősségét

Nagy mennyiségben áshatott a földbe állati eredetű melléktermékeket egy tojásfeldolgozó üzem a Somogy vármegyei Ádándon – informálta lapunkat a község önkormányzatának egyik, névtelenséget kérő képviselője. Állítása szerint a „Tojás for you” szlogen mögött álló TR. GLEDICIA 2000 Kft. kanalas gépekkel temethetett el tojáshéjakat a Berzsenyi Dániel utca 37. szám alatti telephelyén, ezzel megszegve a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat. A gyakorlat éveken keresztül folyhatott, ez idő alatt az ádándi lakosok rendszeresen tapasztaltak erős, rothadó hús szagára emlékeztető bűzt, amely nyaranta különösen elviselhetetlen volt.

Szabálytalanul kezelhette a hulladékot a vállalat