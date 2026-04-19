Tartós tűzifahiány alakulhat ki Magyarországon

Egy új tanulmány alapján fenntarthatatlan a lakossági tűzifa-felhasználás jelenlegi szintje Magyarországon – írja az Infostart. Az ELTE TTK munkatársai szerint ez súlyos ellátási hiányhoz, valamint természetvédelmi károkhoz vezethet, a szakértők úgy vélik, csak radikális energiahatékonysági intézkedésekkel kerülhető el az erdők túlhasználata.

A Harmat Ádám és Munkácsy Béla által készített publikáció alapján 2026 és 2050 között az országos lakossági és ipari tűzifaigény elérheti az évi 9,3 millió köbmétert, miközben a fenntartható kínálat csupán 4,7 millió. A keresletet a rezsicsökkentéshez kapcsolódó árak és támogatások is magasan tartják, így az igény közel kétszerese az erdők teherbíró képességének. Ez különösen az ország középső és keleti régióiban okozhat hiányt, és fokozza a versenyt a lakossági és ipari felhasználók között.

A Tisza Párt is foglalkozna a tűzifával

A jelenlegi trendek fennmaradása tartós tűzifahiányt, a biodiverzitás csökkenését, illegális fakitermelést és növekvő légszennyezést vetít előre. Ezzel szemben egy átfogó épületfelújítási program és a korszerű fűtési rendszerek elterjedése 74 százalékkal csökkenthetné a lakossági keresletet, megszüntetve az ellátási feszültséget.

A kutatók kiemelik: a tűzifa használata gyakran az energiaszegénységhez kötődik, ezért a kivezetéséhez célzott állami támogatások szükségesek. A biomassza-felhasználás optimalizálása és a mélyfelújítások ösztönzése kulcsfontosságú lehet a 2050-es klímacélok eléréséhez és a természeti erőforrások megóvásához.

A kérdés politikai szinten is napirenden van: a Tisza Párt a tűzifa áfájának csökkentését és a rezsicsökkentés átalakítását is felvetette.