energiafenntarthatóságrezsicsökkentéstűzifa
Tudomány zöldövezet

Tartós tűzifahiány alakulhat ki Magyarországon

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 04. 19. 14:54
Egy új tanulmány alapján fenntarthatatlan a lakossági tűzifa-felhasználás jelenlegi szintje Magyarországon – írja az Infostart. Az ELTE TTK munkatársai szerint ez súlyos ellátási hiányhoz, valamint természetvédelmi károkhoz vezethet, a szakértők úgy vélik, csak radikális energiahatékonysági intézkedésekkel kerülhető el az erdők túlhasználata.

A Harmat Ádám és Munkácsy Béla által készített publikáció alapján 2026 és 2050 között az országos lakossági és ipari tűzifaigény elérheti az évi 9,3 millió köbmétert, miközben a fenntartható kínálat csupán 4,7 millió. A keresletet a rezsicsökkentéshez kapcsolódó árak és támogatások is magasan tartják, így az igény közel kétszerese az erdők teherbíró képességének. Ez különösen az ország középső és keleti régióiban okozhat hiányt, és fokozza a versenyt a lakossági és ipari felhasználók között.

A Tisza Párt is foglalkozna a tűzifával

A jelenlegi trendek fennmaradása tartós tűzifahiányt, a biodiverzitás csökkenését, illegális fakitermelést és növekvő légszennyezést vetít előre. Ezzel szemben egy átfogó épületfelújítási program és a korszerű fűtési rendszerek elterjedése 74 százalékkal csökkenthetné a lakossági keresletet, megszüntetve az ellátási feszültséget.

A kutatók kiemelik: a tűzifa használata gyakran az energiaszegénységhez kötődik, ezért a kivezetéséhez célzott állami támogatások szükségesek. A biomassza-felhasználás optimalizálása és a mélyfelújítások ösztönzése kulcsfontosságú lehet a 2050-es klímacélok eléréséhez és a természeti erőforrások megóvásához.

A kérdés politikai szinten is napirenden van: a Tisza Párt a tűzifa áfájának csökkentését és a rezsicsökkentés átalakítását is felvetette.

Ajánlott videó

Zöldövezet

Környezetünk és az élővilág állapota meghatározza az emberiség jövőjét: a Zöldövezet rámutat a problémákra, kihívásokra és megoldásokra a klímaváltozástól az állatvédelemig, a fajok és élőhelyek állapotától az új felfedezésekig.
FIGYELMÜNK A VÁLTOZÓ BOLYGÓN
A Föld története újabb jelentős átalakulásához érkezett, az okot azonban most nem a természetben, hanem az embernél kell keresni. Hogyan járulunk hozzá a természet és a környezet átalakulásához, és miként küzdhetünk meg a változásokkal?
Bihari Dániel további cikkei
Birkás Péter további cikkei
Lányi Örs további cikkei
Lugosi Péter további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Reagált a Szerencsejáték Zrt. az e heti „gyanús” lottónyereményekre: A sorsolási események eredményét semmilyen módon sem lehet befolyásolni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik