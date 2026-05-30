Ilyen volt Sebő Ferenc búcsúztatója – Orbán Viktor és Lévai Anikó is jelen voltak a temetésen

Május 29-én a Farkasréti temetőben búcsúztatták Sebő Ferenc népzenekutatót – számol be az Index. Az egyben zenetörténész, dalszerző-énekes, a táncházmozgalom alapítója április 27-én hunyt el 79 éves korában.

A búcsúztató után – amin a helyszínen készített fotók alapján Orbán Viktor volt miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó is jelen voltak – szűk körben helyezték nyugalomra Sebőt.

Többek is beszédben búcsúztak

Sebestyén Márta népdalénekes beszédben idézte fel emlékeit a népzenekutatóról, akit úgy emlegetett, mint akit mindenhol tisztelettel és szeretettel fogadtak széles körű ismeretei és humora miatt, és olyan ember volt, aki mindenkivel szót értett.

Érték, minőség és hitelesség tekintetében kérlelhetetlen volt

– jellemezte Sebőt a népdaléneke.

A búcsúztatón a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének vezetője, Bolya Mátyás, valamint Jordán Tamás színész-rendező is felszólaltak. Az eseményen többek közt Nagy László, József Attila és Orbán Ottó megzenésített versei is felcsendültek.

