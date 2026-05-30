Az amerikai védelmi miniszter szerint nem fogják támogatni a tehetős országok védelmét

Lezárult az a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét – jelentette ki az amerikai hadügyminiszter szombaton a Szingapúrban zajló Shangri-La biztonsági fórumon, amelyen a többi között kitért az iráni konfliktusra, az ázsiai-csendes-óceáni régió helyeztére és a kínai-amerikai kapcsolatokra is.

Partnereket akarunk, nem pedig gyámolítottakat (…) Nem beszélhetünk erős szövetségről, amíg nincs benne mindenki a terhekben. Potyázásról szó sem lehet!

– szögezte le beszédében Pete Hegseth, egyúttal méltatta Washington több ázsiai partnerét – köztük Japánt, Dél-Koreát és Szingapúrt – a védelmi költségek növelése miatt.

Iránra kitérve a tárcavezető elmondta, hogy az amerikai erők készek újrakezdeni a síita állam elleni műveleteiket, amennyiben nem születik megállapodás, valamint megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Irán semmiképpen nem tehet szert nukleáris fegyverekre.

(MTI)