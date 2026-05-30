Meghalt a Star Wars-filmek Oscar-díjas vágója, Marcia Lucas

Május 27-én hosszú betegség után, 80. életévében kaliforniai otthonában meghalt Marcia Lucas, a Star Wars-filmek Oscar-díjas vágója, egyben George Lucas volt felesége – adta hírül az Entertainment Weekly. A halálhírt a család ügyvédje erősítette meg a lapnak, aminek beszámolója alapján a vágó áttétes rákos betegséggel küzdött.

Marciára olyan kiemelkedő történetmesélőként, a női filmesek közt igazi úttörőként, szerető anya és nagymamaként, nagyvonalú házigazdaként, és hűséges barátként fogunk emlékezni, akinek humora és ragyogása minden szobát betöltött, ahova csak betette a lábát. A filmiparra gyakorolt hatása tagadhatatlan, de azok, akik legjobban szerették, úgy őrzik meg emlékeikben, mint akinek jelenlététől maga az élet is kicsit élénkebbnek, szebbnek, és szerethetőbbnek érződött

– áll a vágó családjának közleményében.

Marcia Lucas volt férjén kívül többek közt olyan emblematikus rendezőkkel dolgozott együtt, mint Steven Spielberg, Martin Scorsese, és Francis Ford Coppola. Munkáit a Star Wars-sorozaton kívül – amiknek köszönhetően két Oscar-díjat is bezsebelt – olyan filmekben láthatjuk viszont, mint például a Taxisofőr, az American Graffiti, vagy az Alice már nem lakik itt.