Magyar Péter a rezsicsökkentés kiterjesztését és a szociális tűzifakeretet duplázását követeli

Miután Orbán Viktor a rezsicsökkentés módosítását ígérte a januári nagy hideg miatt, Magyar Péter a Facebookon reagált a miniszterelnök szavaira. A Tisza Párt elnöke közölte:

Követeljük, hogy a kormány jelentősen növelje meg a gáznál és az áramnál is a rezsicsökkentett áron felhasználható mennyiséget és duplázza meg a szociális tűzifakeretet!

Orbán még a szerdai kormányülés előzeteseként írt arról, hogy legfontosabb feladatuk lesz a rezsicsökkentés lazítása. Utalt arra, hogy évtizedek óta nem volt ilyen hideg a január. És, hogy a rezsicsökkentés mekkora érték és a hideg miatt „rá kell tenniük még egy lapáttal”. A tűzifa tekintetében erről már korábban is beszélt a kormányfő.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta: az Energiaügyi Minisztériumban foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a hideg idő miatt kicsúszhatnak a rezsiárvédett szintből háztartások.

A nagy hideg és a rezsicsökkentés jelenlegi szabálya azért lehet kritikus a családok számára,mert jelenleg

az átlagfogyasztás felett a gázra több mint 7,5-szeres árat kell fizetni,

az áramra pedig a rezsicsökkentett tarifa dupláját.

És, ha jelentősen megnő a fogyasztás a nagyobb fűtésigény miatt, akkor könnyen előfordulhat, hogy a háztartások az átlagfogyasztás fölé kerülnek, és ez vaskos számlákat eredményezhet.