fideszmagyar péterorbán viktorrezsicsökkentés
Belföld

Magyar Péter a rezsicsökkentés kiterjesztését és a szociális tűzifakeretet duplázását követeli

Kőrös Gábor / 24.hu
A TISZA tervei a kampányra és a kormányzásra címmel sajtótájékoztatót tartottak 2026 január 5-én Budapesten.
admin Horváth Csaba László
2026. 01. 21. 09:18
Kőrös Gábor / 24.hu
A TISZA tervei a kampányra és a kormányzásra címmel sajtótájékoztatót tartottak 2026 január 5-én Budapesten.

Miután Orbán Viktor a rezsicsökkentés módosítását ígérte a januári nagy hideg miatt, Magyar Péter a Facebookon reagált a miniszterelnök szavaira. A Tisza Párt elnöke közölte:

Követeljük, hogy a kormány jelentősen növelje meg a gáznál és az áramnál is a rezsicsökkentett áron felhasználható mennyiséget és duplázza meg a szociális tűzifakeretet!

Orbán még a szerdai kormányülés előzeteseként írt arról, hogy legfontosabb feladatuk lesz a rezsicsökkentés lazítása. Utalt arra, hogy évtizedek óta nem volt ilyen hideg a január. És, hogy a rezsicsökkentés mekkora érték és a hideg miatt „rá kell tenniük még egy lapáttal”. A tűzifa tekintetében erről már korábban is beszélt a kormányfő.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta: az Energiaügyi Minisztériumban foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a hideg idő miatt kicsúszhatnak a rezsiárvédett szintből háztartások.

A nagy hideg és a rezsicsökkentés jelenlegi szabálya azért lehet kritikus a családok számára,mert jelenleg

  • az átlagfogyasztás felett a gázra több mint 7,5-szeres árat kell fizetni,
  • az áramra pedig a rezsicsökkentett tarifa dupláját.

És, ha jelentősen megnő a fogyasztás a nagyobb fűtésigény miatt, akkor könnyen előfordulhat, hogy a háztartások az átlagfogyasztás fölé kerülnek, és ez vaskos számlákat eredményezhet.

Kapcsolódó
Megdöbbent a háromgyerekes apa: azt hitte, nagycsaládosként olcsóbb lesz nekik a gáz
Aki nem fogyaszt elég sok földgázt, annak hiába van legalább három gyereke, semennyit nem tud érvényesíteni a nagycsaládos gázárkedvezményből.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hadházy: 16 milliárdot loptak szét, vizsgálatot indít az OLAF
A szibériai hideg után ma végre fellélegezhet egy kicsit az ország
„Nem egy fideszes kampányprogram, a családos létet népszerűsítjük” – miért nincs Fidesz‑logó a Király Nóra‑plakátokon Csepelen?
Az MSZP elnöke tegezve dicsérte fel Lázár Jánost, meg is ajándékozták egymást, a miniszter pedig megkövette magát
Jégzajlás a Duna budapesti szakaszán 2026. januárjában. Egressy Mátyás a folyóba zuhanhatott.
​„A víz felületi feszültsége ilyen sebességnél falként viselkedik” – szakértők Egressy Mátyás dunai kereséséről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik