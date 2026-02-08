a hosszú élet titkaitáplálkozásvitaminvitaminok
Vitaminok, méregtelenítők, étrend-kiegészítők: pénzkidobás a legtöbb csodaszer

Multivitaminok, méregtelenítő szerek és étrend-kiegészítők egész garmadáját próbálják eladni nekünk azt ígérve, hogy ezektől remélhetjük a tartós egészséget. De vajon tényleg szükségünk van rájuk, vagy csak a pénztárcánk könnyítésére alkalmasak? Az egészséges életre fókuszáló cikksorozatunk második részében ennek jártunk utána szakértők segítségével.

Az egészség megőrzése talán a legfontosabb feladat egy ember életében, ám sajnos rengeteg téves információ forog közszájon, és terjed az interneten arról, milyen lépésekkel tehetünk érte. Hogy segítsünk eligazodni, lapunk korábban szakértőkkel mutatta be az egészséges étkezés alapjait, ezúttal pedig az étrend-kiegészítők háza táján igyekszünk rendet tenni. Számos különböző készítményt reklámoznak azzal, hogy rendszeres szedésük segít a betegségek megelőzésében, a hosszú élet elérésében, de valóban működnek, vagy pénzkidobás költeni rájuk? A hosszú élet titkai című cikksorozatunkban az egészséges táplálkozással kapcsolatos tudnivalók után Kuffa Bianka dietetikus és Dr. Babai László életmódorvos segítségével jártuk körbe az étrend-kiegészítők témakörét.

Tényleg kell vitaminokat szedni?

A cikk tartalmából

Cikkünkben a szakértők egyebek mellett az is elárulták,

  • melyik az egyetlen vitamin, amit mindenkinek szednie kéne,
  • miért szükségtelenek a méregtelenítő szerek,
  • milyen természetes forrásokra cserélhetők le az étrend-kiegészítők.
