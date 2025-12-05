Téves feltételezésen alapulhat a paleolit és a húsevő diéta

Egy friss tanulmány szerint az ősi emberek változatosan táplálkoztak, és sokkal régebben kezdtek el feldolgozott ételeket enni, mint ahogy eddig gondoltuk – írta a The Independent.

Az új eredmények azt sugallják, hogy a paleolit és húsevő diéta téves feltételezéseken alapulhat.

A divatos paleolit étrend követői az őseink állítólagos étkezési szokásaihoz visszatérve kizárólag a mezőgazdaság és az állattartás előtt elérhető élelmiszereket fogyasztanak. Elsősorban sült húsokat, halakat, gyümölcsöket, magvakat esznek, és kerülik a feldolgozott ételeket. Emellett az egyre felkapottabb carnivore diéta, vagyis húsevő étrend, amely az állati eredetű élelmiszerek bevitelére épül, és szintén a paleolit ember étkezéséig nyúl vissza.

A régészek most arra jutottak, hogy a paleolit és húsevő étrend mítosza alaptalan. A kutatók számos növényi étel korai használatára utaló tanulmányt elemeztek, és úgy vélik, az összetett növényfeldolgozás döntő szerepet játszott abban, hogy fajunk sikeresen elterjedhetett a bolygón.

Őseink a mezőgazdálkodás előtt már sok ezer évvel korábban

fogyasztottak növényi eredetű táplálékot,

őröltek vad magvakat,

zúztak és főztek keményítőben gazdag gumókat,

illetve áztatással méregtelenítettek egyes dióféléket.

Emellett a 23 ezer éves Ohalo II régészeti lelőhelyen több mint 150 ezer növényi maradványt találtak, amelyek között nagy számban előfordultak elszenesedett gabonamagvak, és apró magvú füvek is. A kutatók feldolgozási tevékenységekre utaló nyomokat is felfedeztek, például főzést, zúzást és őrlést. Ezek a módszerek lehetővé tették, hogy a növényi ételekből származó tápanyagok és energia hatékonyabban felszabaduljanak, így könnyebben emészthetővé és ízletesebbé váljanak.