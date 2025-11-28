Melyik a Föld leghidegebb pontja?

Bolygónk klímája és időjárása elképesztő változatosságot mutat, van, ahol éjfélkor is közel 50 Celsius-fokos forróságot mérnek, míg máshol egy pohár üdítőt sem lehet kitölteni anélkül, hogy meg ne fagyna a levegőben. De melyik a Föld leghidegebb helye? – ennek járt utána az IFLScience.

Talán nem árulunk el nagy titkot, de a területet az Antarktiszon, azon belül a Kelet-Antarktiszi-fennsíkon érdemes keresni. Ezen a kopár, fagyos sivatagon található az orosz Vosztok állomás, ahol 1983. július 23-án mínusz 89,2 Celsius-fokot rögzítettek, ami a régióhoz képest is extrém hideg. Azóta azonban ennél megdöbbentőbb értékek is születettek.

A Boulderi Coloradói Egyetem szakemberei még 2018-ban vetették átfogó elemzés alá a 2004 és 2016 közötti, a Kelet-Antarktiszról gyűjtött műholdas adatokat. Így derült ki, hogy a fennsíkon a tél leghidegebb időszakában, amikor a hónapokig tartó éjszakában fel sem kel a nap,

akár mínusz 98 Celsius-fok is kialakulhat.

Az emberi ésszel már-már felfoghatatlan hideget a jégtakaró legmagasabb pontján, 3800–4050 méterrel a tengerszint felett mérték. Az is kiderült, hogy az ultrahideg körülmények gyakrabban fordulnak elő akkor, amikor erős antarktiszi poláris örvény uralkodik, azaz a kontinenst körülvevő örvénylő légtömeg láthatatlan falként fogja be a hideg levegőt.

Fontos hozzátenni, hogy ez „csak” a földi természet által elért rekord. Az abszolút 0 – mínusz 273,15 Celsius-fok – alá viszont a fizika törvényei alapján nem is tud lesüllyedni a hőmérséklet.

Egyes kutatók egy ideje törekednek arra, hogy elérjék ezt a szélsőséges hideget. 2021-ben német szakértők nagyon közel kerültek az abszolút 0-hoz, hogy miként, arról itt írtunk bővebben.