Ítéletidő: komplett falvakat mosott el a villámárvíz Spanyolországban

JAMES BREEDEN/Getty Images
24.hu
2025. 10. 13. 16:38
JAMES BREEDEN/Getty Images

Két hete a Gabrielle hurrikán maradványa okozott heves felhőszakadással járó zivatarokat Spanyolország keleti részén, most viszont már az Alice névre keresztelt sekély ciklon hozta meg az özönvízszerű esőket ugyanarra a területre – írja az Időkép.

A térségben pénteken kezdődtek meg az esőzések: a nagy csapadékkal járó zivatarok kialakulásáért egyrészt az alacsony légnyomású rendszer, másrészt az átlagosnál jó pár fokkal melegebb tengerfelszín a felelős. Különösen sok eső esett Tarragonában az Ebro folyó deltájában, vasárnap estig volt olyan terület, ahol

négyzetméterenként 450 liter csapadék zúdult le.

Ez olyannyira drasztikus, hogy egy aszályosabb évben Magyarországon vannak olyan területek, ahol egy év alatt nem hullik le ennyi csapadék.

A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű esőt természetesen nem tudták elnyelni a csatornák, ami súlyos villámárvizeket okozott, különösen a lejtős, hegyes területeken. Több településen is evakuálni kellett a lakosságot, a spanyol meteorológiai szolgálat pedig több keleti régióban is a legmagasabb fokú, piros riasztást adta ki vasárnap. Alice a következő napokban fokozatosan veszít erejéből, és várhatóan a hét közepére megnyugszik az idő Spanyolország keleti részén.

