Négyfejű pénisze van ennek a furcsa állatnak

24.hu
2025. 09. 26. 10:44

A rövidcsőrű hangyászsün (Tachyglossus aculeatus) minden bizonnyal a világ egyik legkülönösebb állata. Bár ránézésre a sünökre hasonlít, valójában tojásrakó emlős, akárcsak a kacsacsőrű emlős – írja a Természetismeret Magazin.

5 fotó

Kölykei apró, vak és csupasz állapotban jönnek a világra, amelyeket az anya a hasán lévő erszényben melenget, amíg megerősödnek. Különleges orrában olyan érzékelők találhatók, amelyekkel képes észlelni a talaj alatt mocorgó termeszeket és hangyákat, amelyekre akár 18 centiméteres nyelvével villámgyorsan csap le.

Az egyik legfurcsább tulajdonsága, hogy hímeinek négyfejű pénisze van.A fejeket párosával használja, egyik alkalommal az egyik oldalt, a következőnél a másikat. A kutatók szerint ez összefügg a nőstények bonyolult ivarszervi felépítésével, és elősegíti a sikeres párzást. A négy fej közül kettő mindig visszahúzódik, míg a másik kettő aktív marad.

Ausztráliában, illetve Új-Guinea szigetén őshonos, az ausztrál 5 centes érmén is szerepel.

Lapunk rendszeresen mutatja be a világ legkülönösebb állatait, korábbi ilyen cikkeink alább elérhetők:

