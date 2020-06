Kivágja magát a ragadozók gyomrából ez a furcsa állat

A siklóangolnákról nagyon keveset tudunk, mivel a bolygó rengeteg területén élnek, nagyon sokszínűek, és viszonylag nehéz őket megfigyelni – ebből adódhat, hogy ausztrál kutatóknak most először sikerült megfigyelniük, hogyan viselkedhetnek ezek az állatok a ragadozóik gyomrában. A Science Alert cikke szerint ezek az apró, lényegében védtelen állatok kifejezetten undorító módját választják annak, hogy megpróbáljanak kimenekülni az őket elevenen elfogyasztó halak gyomrából: hegyes farkukkal egész egyszerűen kilyukasztják a gyomorfalat, és megpróbálnak meglógni.

Innen azonban nagyon nehézkes út vezet a szabadságig, és a kutatók szerint általában nem is lesz jó vége a próbálkozásnak a siklóangolnára nézve: a legtöbb példány ugyanis, hiába jut át a gyomorfalon, a bélüregben megreked, és ott pusztul el. A Memoirs of the Queensland Museum weboldalon publikált esettanulmány azt mutatja, hogy a 11 begyűjtött ragadozó hal közül 7-nél találtak a gyomor külső falába szorult siklóangolnát, és közülük mindössze egy élt még.

A szakértők azonban megjegyzik: nem biztos, hogy mindegyik angolna a hegyes farkát használva jutott ki a gyomorból. Az viszont biztosnak látszik, hogy a ragadozó halak étrendjének egy nagyon kis részét képezik a siklóangolnák, és a lenyelt angolnák egy nagyon kis része éli túl az emésztés folyamatát, és vágja ki magát a gyomorból.