Éppen csak felfedezték, ki is halhatott ez az állatfaj

Nellie Pease
24.hu
2025. 09. 09. 12:48
Nellie Pease

Egy friss tanulmány alapján új erszényesfajokat fedeztek fel Ausztráliában – írja a The Independent. Minden jel arra utal, hogy az egyik mára már ki is pusztult.

Jake Newman-Martin, a Curtin Egyetem munkatársa és kollégái Nullarbor barlangjaiból begyűjtött kövületeket elemeztek. Így derült ki, hogy az ecsetfarkú patkánykenguruként ismert faj valójában három eltérő állat: két ismert alfaját érdemes faji szinten elkülöníteni, emellett pedig egy korábban teljesen ismeretlen fajt – ez a Bettongia haoucharae – és két alfajt is leírtak.

Az ecsetfarkú patkánykenguruk úgynevezett ökoszisztéma-mérnökök, évente több tonna földet megmozgatva alakítják környezetüket, miközben gomba után kutatnak. A friss adatok segítenek jobban megérteni sokféleségüket, ami természetvédelmi szempontból nagyon fontos feladat.

Newman-Martin szerint az ecsetfarkú patkánykenguru súlyosan veszélyeztetett, és évtizedek óta küzdenek a megóvásáért. Az állományt főként a behurcolt ragadozók, így a macskák fenyegetik. A friss eredmények hozzájárulhatnak a természetvédelmi munkához,

ám az újonnan felfedezett faj már azelőtt kihalt, hogy a kutatók egyáltalán tudomást szereztek volna róla.

A vizsgálatba különböző múzeumok gyűjteményébe tartozó példányokat vontak be. „A kutatás során szerzett eredmények arra utalnak, hogy a fosszíliák genetikai eszközökkel történő vizsgálata jelentős ismereteket nyújthat, amelyek segíthetnek a súlyosan veszélyeztetett őshonos fajok védelmében” – mondta Kenny Travouillon, a Nyugat-Ausztráliai Múzeum munkatársa.

