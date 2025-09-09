Medvével találta szembe magát a seriff és rendőrkutyája

Gyanúsítottat keresett egy floridai erdőben a Volusiai Megyei Seriffhivatal egyik munkatársa rendőrkutyájával a hétvégén, amikor egyszer csak egy medvébe botlottak – írja a WFLA. A találkozásról a hivatal videót is közölt, ezen felülnézetből látható az eset.

A páros egy súlyos testi sértés gyanúsítottját kereste, amikor a Gator nevű eb felfigyelt a medvére. Szerencsére mindkét félnek sikerült megőriznie a hidegvérét, és a tisztes távolságot megtartva mindenki épségben távozott.

Floridában egyetlen medvefaj őshonos, a fekete medve. Az államban, illetve Georgia délkeleti és Alabama déli részén egy régióspecifikus alfaj, a floridai fekete medve él. Ezen állat az élőhelyek pusztulása és feldarabolódása miatt egykor az egyik legfenyegetettebb feketemedve-alfaj volt, száma egyes becslések alapján néhány százra csökkent, a természetvédelmi erőfeszítéseknek köszönhetően azonban mára sokat javult a helyzete.

Általánosságban elmondható, hogy az Amerikai Egyesült Államok három őshonos medvefaja, azaz a jegesmedve, a barna medve – alfaji szinten a grizzly – és a fekete medve közül utóbbi a legkevésbé agresszív, igaz, kellő körültekintéssel előbbiek sem veszélyesek. Ennek ellenére esetenként komoly sérüléseket okoznak a fekete medvék, főleg akkor, ha táplálékot keresve behúzódnak lakott területre, és hozzászoknak az ember közelségéhez.