Elfogták a temetői szatírt Mezőkövesden

A rendőrök elfogtak egy mezőkövesdi férfit, aki „szemérmetlenül viselkedett egy helyi temetőben” – olvasható a Police.hu-n. A 32 éves férfi nem akármilyen helyszínt és taktikát választott:

megbújt a sírok közt, majd nőket nézegetve szemérmesértést követett el.

A gyanúsított nem először viselkedett hasonló módon, a korábbi bejelentéseket követően a rendőrök megfeszített munkáját június 10-én, a férfi elfogásának napján koronázta siker. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság szeméremsértés miatt folytat eljárást az ügyben – zárul a rendőrség közleménye.