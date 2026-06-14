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Belföld

Elfogták a temetői szatírt Mezőkövesden

Rendőrség
24Hu
Használhatod: rendőrségi hírek illusztrálása. Ne használd: gyilkosság, erőszak, lakástűz, abúzus, közúti baleset (ezekhez vannak külön illusztrációink). Szerző: Csóti Rebeka / 24.hu, Image: 803252728, Fotó: Fotó
admin Bihari Dániel
2026. 06. 14. 18:31
Rendőrség
24Hu
Használhatod: rendőrségi hírek illusztrálása. Ne használd: gyilkosság, erőszak, lakástűz, abúzus, közúti baleset (ezekhez vannak külön illusztrációink). Szerző: Csóti Rebeka / 24.hu, Image: 803252728, Fotó: Fotó
A férfi a sírok között bujkálva leste áldozatait.

A rendőrök elfogtak egy mezőkövesdi férfit, aki „szemérmetlenül viselkedett egy helyi temetőben” – olvasható a Police.hu-n. A 32 éves férfi nem akármilyen helyszínt és taktikát választott:

megbújt a sírok közt, majd nőket nézegetve szemérmesértést követett el.

A gyanúsított nem először viselkedett hasonló módon, a korábbi bejelentéseket követően a rendőrök megfeszített munkáját június 10-én, a férfi elfogásának napján koronázta siker. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság szeméremsértés miatt folytat eljárást az ügyben – zárul a rendőrség közleménye.

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