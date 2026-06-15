A japán szurkolók újra példát mutatttak a világbajnokságon

Japán fordulatos második félidőt követően 2-2-es döntetlent játszott Hollandiával az F csoport nyitómeccsén.

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Noha az ázsiai csapat az utolsó pillanatban, drámai körülmények között csikartak ki egy pontot, így aztán nagy ünneplés tört ki a lelátón, de így se maradhatott el a takarítás, amire minden évben felfigyel a világ.

🚨 WATCH: Japan fans once again cleaning up their trash after the match at Dallas Stadium. 👏🇯🇵pic.twitter.com/SF6AI2TZKM — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 14, 2026

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A japán drukkerek ezúttal is példás szorgalommal szedték össze maguk után a szemetet, sőt a New York Giants quarterbackje, Jameis Winston is besegített nekik.

Japan fans clean up after the game with the help of @Jaboowins! pic.twitter.com/JufyGy3Yn2 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026

A japán válogatottak is általában hasonló tisztaságot hagynak maguk után, így ne lepődjünk meg, ha hasonló felvételek később is előkerülnek.