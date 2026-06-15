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A japán szurkolók újra példát mutatttak a világbajnokságon

A japán szurkolók takarítottak maguk után.
Michael Steele/Getty Images
A japán szurkolók takarítottak maguk után.
24.hu
2026. 06. 15. 01:27
A japán szurkolók takarítottak maguk után.
Michael Steele/Getty Images
A japán szurkolók takarítottak maguk után.
A japán szurkolóktól már-már hagyománynak mondható, hogy nem telhet el világbajnoki mérkőzés anélkül, hogy makulátlan tisztaságot ne hagynának maguk után. Nem volt ez másképp Dallasban sem.

Japán fordulatos második félidőt követően 2-2-es döntetlent játszott Hollandiával az F csoport nyitómeccsén.

Japán szurkolók takarítás közben.
Japán szurkolók takarítás közben.
Japán szurkolók takarítás közben.
Japán szurkolók takarítás közben.
Japán szurkolók takarítás közben.
7 fotó

Noha az ázsiai csapat az utolsó pillanatban, drámai körülmények között csikartak ki egy pontot, így aztán nagy ünneplés tört ki a lelátón, de így se maradhatott el a takarítás, amire minden évben felfigyel a világ.

A japán drukkerek ezúttal is példás szorgalommal szedték össze maguk után a szemetet, sőt a New York Giants quarterbackje, Jameis Winston is besegített nekik.

A japán válogatottak is általában hasonló tisztaságot hagynak maguk után, így ne lepődjünk meg, ha hasonló felvételek később is előkerülnek.

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