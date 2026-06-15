A japán szurkolók újra példát mutatttak a világbajnokságon

Japán fordulatos második félidőt követően 2-2-es döntetlent játszott Hollandiával az F csoport nyitómeccsén.
Noha az ázsiai csapat az utolsó pillanatban, drámai körülmények között csikartak ki egy pontot, így aztán nagy ünneplés tört ki a lelátón, de így se maradhatott el a takarítás, amire minden évben felfigyel a világ.
🚨 WATCH: Japan fans once again cleaning up their trash after the match at Dallas Stadium. 👏🇯🇵pic.twitter.com/SF6AI2TZKM
— World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 14, 2026
A japán drukkerek ezúttal is példás szorgalommal szedték össze maguk után a szemetet, sőt a New York Giants quarterbackje, Jameis Winston is besegített nekik.
Japan fans clean up after the game with the help of @Jaboowins! pic.twitter.com/JufyGy3Yn2
— FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026
A japán válogatottak is általában hasonló tisztaságot hagynak maguk után, így ne lepődjünk meg, ha hasonló felvételek később is előkerülnek.