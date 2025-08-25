Meglepő hatása lehet a gyömbér rendszeres fogyasztásának

A gyömbér karakteres, erős íze miatt megosztó ételnek számít: sokan imádják, míg mások ki nem állhatják. Azonban az utóbbi csoportnak is érdemes lehet elgondolkodnia rajta, hogy fogyassza ezt a gyökeret, ugyanis számos hasznos hatása lehet.

A közönséges gyömbért (Zingiber officinale) legjobb tudomásunk szerint már az ókorban is használták, és nemcsak ételízesítőként, hanem gyógyszerként is. Nem véletlenül, hiszen – amint a The Conversation cikkéből kiderül – egyebek mellett csillapítja a hányingert, ezért várandós nőknek és kemoterápiát folytató rákos betegeknek is ajánlják rendszeres fogyasztását.

Emellett gyulladáscsökkentő hatása is ismert, valamint segíthet a baktériumok és vírusok legyőzésében, így hatékonyan enyhítheti a torokfájást, illetve a megfázás más gyakori tüneteit is.

Tartós, napi szintű fogyasztása az autoimmun betegségeken is javíthat, csillapíthatja az ízületi, menstruációs és izomfájdalmakat, mindemellett pedig csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást.

Cukorbetegeknek is ajánlják rendszeres bevitelét, mivel a vércukorszint szabályozásában is hasznos. Kutatások szerint már napi 1–3 gramm gyömbér elfogyasztása is érezhetően pozitív hatással lehet a szervezetre.

Bizonyos betegségek kialakulásának kockázatát is csökkentheti, például a rákét és az olyan neurodegeneratív betegségekét, mint az Alzheimer-kór.

A gyömbért teaként és ételek összetevőjeként is biztonságos fogyasztani, ám, mint szinte mindent, ezt is túlzásba lehet vinni. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy napi 4 grammnál többet tartós ideig senki ne vigyen be, ez ugyanis nem kívánt mellékhatásokkal járhat. Gyomorégés, haspuffadás, szájirritáció és hasmenés is előfordulhat, ezek a tünetek ugyanakkor jellemzően enyhék és hamar elmúlnak.

