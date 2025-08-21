galápagosi óriásteknőssúlyosan veszélyeztetett állatfajokritka állatállatok
Százéves szülők hozták világra ezeket a csöppségeket

2025. 08. 21.

Tizenhat ritka nyugat-Santa Cruz-i óriásteknős jött világra a Philadelphiai Állatkertben – számolt be róla az AP. A kicsinyeket két, mintegy 100 éves példány nemzette, és egyelőre egészségesnek tűnnek.

A nyugat-Santa Cruz-i óriásteknős (Chelonoidis nigra porteri) a galápagosi óriásteknős súlyosan veszélyeztetett alfaja. A Természetvédelmi Világszövetség adatai szerint mára nagyjából csupán 3400 példánya élhet, ezért a tizenhat jövevény érkezése az egész alfaj szempontjából kifejezetten fontos.

A kicsinyek szülei a Philadelphiai állatkert legidősebb lakói, ám körülbelül 100 éves korukkal sem számítanak aggastyánnak a galápagosi óriásteknősök között, amelyek akár 200 évig is élhetnek.

Száz éves kor felett még bőven szaporodóképesek, idén júniusban a Miami Állatkertben egy Góliát nevű példány például 135 évesen lett apa.

