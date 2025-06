Kapu Tibor: a kis nemzetek tudnak a legnagyobbat álmodni

Azt követően, hogy magyar idő szerint délután negyed 3 környékén megérkeztek a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére az Ax-4 misszió tagjai, köztük Kapu Tibor magyar űrhajós, egy rövid alkalmazkodás után fél 4 magasságában sor került az ilyenkor szokásos köszöntésre. Elsőként angolul nyilatkoztak az asztronauták, ahol többen is azt hangsúlyozták, mekkora élmény, hogy a fedélzeten lévő 11 űrhajósból 7 különböző nemzetből származik.

Kapu Tibor először angolul kapott lehetőséget a megszólalásra, ahol elmondta: nagyon köszöni a meleg fogadtatást, és már most érzi, hogy ez a csapat, a 73-as misszió a legjobb, amihez csatlakozhatott. „Hét új repülő van közöttünk, ami azt jelzi, új korszak köszönt be az űrkutatásban” – mondta a magyar űrhajós. Hozzátette: amikor a beszédén gondolkodott, azt tanácsolták, hogy hallgasson a szívére, ezért most így is tesz.

Nagyon boldog vagyok hogy itt lehetek, és képviselhetem a hazámat. Várom ezt a két hetet, biztos vagyok benne, hogy csodálatos élmény lesz

– mondta Kapu angolul, majd 636. űrhajósként ő is megkapta a maga kitűzőjét.

Az amerikai Peggy Whitson parancsnok – aki elmondta, jó érzés újoncokkal utazni, ugyanis így ő is újra átélheti, milyen volt az első űrutazása – ezt követően lehetőséget biztosított az asztronauták számára, hogy saját nyelvükön is szóljanak népükhöz.

Üdvözlök mindenkit a világűrből! 2009 után először hangzanak itt el magyar szavak, Charles Simonyi után, aki kétszer is járt itt, én lehetek a második, aki magyarul beszélhet ezen falak között. Hatalmas büszkeség ez számomra

– mondta Kapu.

A magyar asztronauta elmondta: bár alig 30 órája van a világűrben, volt lehetősége beszélni a szüleivel, akik elmondták, már most látni, mekkora hatása lesz a küldetésüknek. Ez ugyanis szerinte nem csupán egy tudományos küldetés, hanem inspirációs jellege is van: elmondása szerint ez ugyanis megmutatja, hogy egy kis nemzetnek is sikerülhet egy ekkora hatalmas dolgot végrehajtani.

Vallom, hogy a kis nemzetek tudnak a legnagyobbat álmodni.